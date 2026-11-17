Женщины чаще мужчин готовы рассмотреть участие в корпоративных пенсионных программах, предполагающих совместные взносы работника и работодателя, говорится в исследовании Russian Field (есть у «Ведомостей»). Такую возможность допускают 49% опрошенных женщин против 40% мужчин. Категорически исключают для себя участие в подобных программах 19% женщин и 31% мужчин. В исследовании приняли участие 1600 человек. Вопрос о готовности рассмотреть участие в корпоративной пенсионной программе задавался 1243 респондентам.