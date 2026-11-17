Женщины чаще мужчин готовы участвовать в корпоративных пенсионных программахДля распространения таких планов нужны понятные условия и уверенность работников в том, что они получат ощутимую выгоду
Женщины чаще мужчин готовы рассмотреть участие в корпоративных пенсионных программах, предполагающих совместные взносы работника и работодателя, говорится в исследовании Russian Field (есть у «Ведомостей»). Такую возможность допускают 49% опрошенных женщин против 40% мужчин. Категорически исключают для себя участие в подобных программах 19% женщин и 31% мужчин. В исследовании приняли участие 1600 человек. Вопрос о готовности рассмотреть участие в корпоративной пенсионной программе задавался 1243 респондентам.
Корпоративную пенсионную программу готовы рассмотреть 45% опрошенных. Среди мужчин доля положительных ответов составила 40%, отрицательных – 55%. У женщин же эти показатели практически равны: 49% против 47% соответственно. Вариант «скорее да» выбрали 39% женщин и 30% мужчин, в то время как однозначную готовность выразили около 10% респондентов в каждой группе.