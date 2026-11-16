Кушнер заявил о подготовке к следующему раунду переговоров по Украине

15 ноября Кушнер заявил, что в ходе контактов по урегулированию украинского конфликта возникли «несколько новых идей». По словам Кушнера, сейчас эти идеи изучаются. Текущие усилия сосредоточены на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров. Он добавил, что хоть СМИ и говорят о жесткой риторике обеих сторон, за закрытыми дверями обе стороны осознают необходимость «практических компромиссов».