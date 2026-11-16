Кушнер заявил о подготовке к следующему раунду переговоров по Украине
Начата подготовка повестки следующих переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил специальный посланник президента США Джаред Кушнер в соцсети Х.
«Мы также начали подготовку повестки для следующей многосторонней встречи и работаем над тем, чтобы организовать ее в ближайшее время», – сказано в сообщении.
Кушнер сообщил, что он и его коллега, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, провели разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, в ходе которого стороны обсудили достигнутый прогресс в вопросе украинского урегулирования и следующие шаги.
Также Кушнер и Уиткофф провели разговор с украинской стороной и европейскими партнерами, в том числе с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии и представителями ЕС и НАТО.
По словам Кушнера, основными вопросами встречи стали шаги по достижению мира на Украине и создание «послевоенных механизмов безопасности».
Кушнер подчеркнул, что основные цели переговоров будут достигаться, опираясь «на существующие институты и соглашения Европы, укрепляя обязательства по безопасности, коммуникацию, прозрачность и механизмы деэскалации». Он также добавил, что НАТО останется «ключевым столпом европейской безопасности».
15 ноября Кушнер заявил, что в ходе контактов по урегулированию украинского конфликта возникли «несколько новых идей». По словам Кушнера, сейчас эти идеи изучаются. Текущие усилия сосредоточены на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров. Он добавил, что хоть СМИ и говорят о жесткой риторике обеих сторон, за закрытыми дверями обе стороны осознают необходимость «практических компромиссов».
16 ноября Ушаков сообщил, что дата нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США пока не согласована. Российская сторона полагает, что переговоры пройдут в Абу-Даби. Ушаков также заявил, что участие европейских представителей не было согласовано.