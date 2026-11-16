Силы ПВО за день сбили 148 беспилотников над российскими регионами
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 148 украинских беспилотников над российскими регионами в течение дня. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Атаки были отражены в период с 8:00 по 20:00 16 ноября. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей и Московского региона.
16 ноября «РИА Новости» писало, что за сутки российские системы ПВО сбили 2049 украинских беспилотников самолетного типа. По данным агентства, это самый большой показатель за все время.
15 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 1065 украинских беспилотников, трех управляемых авиационных бомб и реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS. В ночь на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА.