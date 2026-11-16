Трамп заявил, что не слышал об ограничениях Starshield на Украине
Президент США Дональд Трамп не слышал об ограничениях в работе системы спутниковой военной связи Starshield на территории Украины. Об этом американский лидер сообщил журналистам.
«Я не знал об этом. Я об этом не слышал», – отметил американский лидер (цитата по ТАСС).
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу Starshield над территорией Украины снова ограничили. По его словам, начали действовать ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении, подчеркнул Зеленский.
29 октября The Atlantic сообщил о недовольстве основателя SpaceX Илона Маска использованием Starlink для управления украинскими ударными беспилотниками. По данным издания, первоначально терминалы передавались больницам, государственным учреждениям и гуманитарным организациям.
24 октября Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. Он утверждал, что украинские военные применяли систему для ударов беспилотниками, а возможность такого использования была заблокирована. Предприниматель подчеркнул, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач.