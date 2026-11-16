Трамп заявил, что не слышал об ограничениях Starshield на Украине

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу Starshield над территорией Украины снова ограничили. По его словам, начали действовать ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении, подчеркнул Зеленский.