Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink
Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали спутниковую систему Starlink для нанесения ударов беспилотниками, нарушив условия предоставления услуги. Возможность такого применения технологии была заблокирована на прошлой неделе, сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
«Украинские военные нарушили условия использования Starlink и использовали ее для нанесения ударов беспилотниками с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – написал он.
Маск подчеркнул, что Starlink является гражданским коммерческим сервисом, использование которого для наступательных ударов беспилотников никогда не разрешалось. При этом он уточнил, что Starshield представляет собой отдельную систему, находящуюся под контролем правительства США, которое самостоятельно определяет порядок ее применения.
До этого сообщалось, что в ночь на 14 октября в работе терминалов Starlink возникли ограничения, которые, по некоторым данным, привели к срыву нескольких военных операций ВСУ. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию американского лидера Дональда Трампа в ограничении доступа к спутниковой связи. При этом он признал, что не знает, кто именно в Белом доме принял соответствующее решение.
23 октября Трамп пообещал урегулировать проблему с передачей разведывательных данных Украине. 24 октября министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил изданию «Новости.LIVE», что система Starlink возобновила работу на скоростях свыше 400 км/ч. По его словам, связь функционирует без перебоев, а министерство продолжает отслеживать работу систем Starlink и Starshield.