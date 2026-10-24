Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink

До этого сообщалось, что в ночь на 14 октября в работе терминалов Starlink возникли ограничения, которые, по некоторым данным, привели к срыву нескольких военных операций ВСУ. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию американского лидера Дональда Трампа в ограничении доступа к спутниковой связи. При этом он признал, что не знает, кто именно в Белом доме принял соответствующее решение.