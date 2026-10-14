На Украине заявили о сбоях Starlink и срыве операций ВСУ
На Украине в ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. Об этом сообщил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.
«При движении со скоростью более 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий», – написал Стерненко. При этом обычные терминалы спутниковой связи, по его словам, продолжают работать.
Бывший советник министра предположил, что компания SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации президента США Дональда Трампа. Подтверждений этой версии со стороны Вашингтона или SpaceX пока нет.
13 октября Politico сообщило о возможном прекращении предоставления Киеву американских разведданных и отключении Starlink. Бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси допустил, что Трамп может надавить на основателя SpaceX Илона Маска, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о подобных планах Вашингтона.
Позднее Трамп подтвердил продолжение передачи разведданных Украине. Заявление прозвучало после сообщений Киева об отсутствии предупреждения со стороны западных партнеров перед российским ракетным ударом в ночь на 13 октября.