На Украине заявили о сбоях Starlink и срыве операций ВСУ

На Украине в ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. Об этом сообщил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.