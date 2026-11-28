Ничего личного: кого Дональд Трамп называл другомПорой теплые обращения президента США соседствовали с жесткими мерами в отношении других стран
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Владимира Путина другом. Так, 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне он, подходя к российскому лидеру в начале переговоров, произнес: «Кто это? Это мой друг». Через два дня в аккаунте главы Белого дома в Truth Social появилась фотография с рукопожатием и подписью «Мой друг». Трамп часто использовал это обращение к политикам, включая и тех, с кем у Вашингтона были разногласия. В американской риторике слово friend не всегда означает близкую дружбу: так называют и тех, с кем не связывает ничего, кроме работы.
Мой милый враг: дружба на фоне конфликтов
29 октября 2025 г. в начале двусторонних переговоров в южнокорейском Пусане Трамп сказал о председателе КНР Си Цзиньпине: «Большая честь находиться рядом с моим другом, давним [другом]». На тот момент США и Китай вели активную торговую войну. За несколько недель до встречи Пекин расширил экспортные ограничения на редкоземельные металлы и магнитные материалы – критически важное сырье для американской промышленности и оборонного сектора, а американский президент в ответ грозил ввести дополнительные 100%-ные пошлины на китайские товары. Тем неожиданнее звучали «дружеские» обращения.
В Пусане стороны притормозили эскалацию: США согласились снизить часть пошлин, Китай – приостановить новые ограничения на редкоземельные металлы и возобновить закупки американской сои.
Через год, 19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне, Трамп вновь обратился к Си Цзиньпину: «Вы – мой друг, и у нас очень особые отношения». Вопреки теплому тону Вашингтон продолжал ограничивать Китаю доступ к передовым полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта. В повестке оставались торговый баланс, пошлины, экспортные ограничения и статус Тайваня. Похожая картина – тепло в риторике при жесткости в политике – складывалась и в отношениях с Пхеньяном.
Риторика Трампа в отношении председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына заметно менялась. В 2017 г. в телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте он называл северокорейского лидера «безумцем с ядерным оружием» (содержание беседы стало известно из утечки). Уже через два года президент США приветствовал его словами «мой друг».
27 февраля 2019 г., в день открытия саммита в Ханое, Трамп опубликовал пост: «Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея станет такой же, и очень быстро, если она будет безъядерной. Потенциал удивительный, отличная возможность, как почти у никого другого в истории, для моего друга Ким Чен Ына». Саммит, впрочем, провалился: переговоры закончились досрочно без подписания соглашения из-за разногласий по санкциям и ядерному разоружению. Ким предлагал ликвидировать ядерный комплекс в Йонбене в обмен на существенное смягчение санкций, американская сторона требовала более масштабных шагов.
30 июня 2019 г. в демилитаризованной зоне Трамп поприветствовал Ким Чен Ына фразой «Мой друг!». После этого диалог застопорился: Пхеньян настаивал на смягчении санкций, Вашингтон – на отказе от ядерной программы. Встреча в Пханмундже осталась символом, не решив ни одной проблемы.
30 сентября 2026 г. на пресс-конференции в Белом доме Трамп повторил: «Так вышло, что он мой друг – Ким Чен Ын. Он мой друг. <...> Я, пожалуй, единственный человек во всем мире, который ему нравится, и он мне тоже нравится». За первый срок Трампа лидеры трижды встречались, но договориться о чем-то существенном так и не смогли. Осенью 2026-го американский президент заявлял о готовности встретиться с Кимом до конца года и рассчитывал на переговоры в поездке по Азии, однако в Шэньчжэне они не состоялись. Еще в августе он открыто признал наличие у Пхеньяна ядерного арсенала («у него 57 мощных ядерных боеголовок»), а в сентябре заверил, что «с лидером КНДР все будет хорошо», пока Трамп сам занимает президентский пост. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов о том, почему ядерным оружием может владеть Северная Корея, но не Иран.
С индийским премьером «дружба» тоже соседствовала с охлаждением отношений. 24 мая 2026 г. во время телефонного включения в мероприятие Freedom 250 в Нью-Дели Трамп заявил: «Я люблю премьер-министра [Индии]. [Нарендра] Моди – великий человек. Он мой друг». При этом отношения между Вашингтоном и Нью-Дели в тот период оставались натянутыми: американцев не устраивали индийские закупки российской нефти, а индийцев – сближение Белого дома с руководством Пакистана. Сохранялись и торговые трения.
17 июня 2026 г. во Франции, выступая перед журналистами вместе с Моди, американский президент снова заявил: «Хочу сказать, что он уже давно мой друг, и у нас всегда были отличные отношения. Моди в ответ добавил: «Мы хорошие друзья, спасибо вам». За неделю до этой встречи американский удар по танкеру Settebello в Оманском заливе унес жизни трех индийских моряков. По версии США, судно пыталось провезти иранскую нефть, нарушив блокаду портов.
7 января 2025 г., за две недели до инаугурации, на пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп сказал: «Президент [Турции Реджеп] Эрдоган – мой друг. Это человек, который мне нравится и которого я уважаю. Думаю, он тоже меня уважает». 13 октября 2025 г. на мирном саммите в Шарм-эш-Шейхе по Газе глава Белого дома снова подчеркнул: «Он непростой человек, но все же мой друг. <...> Я хочу поблагодарить тебя за дружбу». В тот же день на борту своего самолета президент США добавил: «Его уважает Путин, и он мой друг».
Отношения между США и Турцией в тот год нельзя было назвать ни безоблачными, ни откровенно враждебными. Точек напряжения хватало: Вашингтон работал с курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF) в борьбе с «Исламским государством
8 декабря 2025 г. в интервью Politico Трамп сделал акцент не столько на «дружбе», сколько на своей способности договариваться с турецким коллегой: «Эрдоган – мой друг. Всякий раз, когда у [союзников по НАТО] возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что они не смогут с ним разговаривать. Он непростой человек».
10 июня 2026 г. на пресс‑конференции, отвечая на вопрос о возможных трениях между Турцией и Израилем, Трамп вновь подчеркнул: «Эрдоган – мой друг. Он очень хороший мой друг, и мы отлично работали вместе. Я люблю его. Он великий лидер и очень сильный человек». К этому времени США и Турция сотрудничали по многим направлениям внешней политики, включая Сирию, Иран и сектор Газа. Нашлись «друзья» у Трампа и в Европе.
18 августа 2025 г. на встрече с лидерами Европы Трамп сказал про канцлера ФРГ Фридриха Мерца: «Он мой друг, и для меня честь иметь его в друзьях». 3 марта 2026 г., принимая Мерца в Белом доме, американский президент добавил: «Он очень успешный человек и стал моим другом». К тому моменту между США и ЕС накопился целый список претензий.
Само событие совпало с обострением: 3 марта Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией, которая отказалась пускать американских военных на свои базы, и Мерцу пришлось защищать союзников по ЕС – и публично, и в частном порядке. Фоном шли споры о пошлинах и разные взгляды на урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
Друг, ты не прав: «товарищи» внутри американской политики
Схожим образом Трамп обращался к политикам и внутри США – и здесь «дружба» нередко шла вразрез с реальными отношениями.
25 февраля 2019 г. на встрече с губернаторами Трамп, говоря о недавно избранных главах штатов, назвал «своим очень умным другом» губернатора Иллинойса Джея Би Прицкера. Тот был демократом, а президент США – республиканцем.
Во время губернаторской кампании 2018 г. Прицкер жестко критиковал Трампа и выступал против его налоговой реформы, в частности, ограничения вычета SALT.
В июле 2021 г. на конференции консерваторов Трамп заявил: «Я только жалею, что мой друг [бывший вице-президент США] Майк Пенс не проявил достаточно мужества, чтобы отправить результаты выборов обратно в законодательные собрания штатов». Речь шла о событиях 6 января 2021 г.: Трамп требовал от Пенса не утверждать результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Пенс отказался, пояснив, что у него не было конституционных полномочий отменять результаты голосования.
Похожая история вышла и с Рэндом Полом. 20 сентября 2017 г. Трамп написал в Twitter: «[Сенатор от Кентукки] Рэнд Пол – мой друг, но он препятствие на пути решения проблемы здравоохранения». Пол выступал против республиканского законопроекта об отмене Obamacare. Впрочем, уже спустя полгода, 18 апреля 2018 г., Трамп похвалил сенатора за то, что он «никогда не подводил», хотя как раз тогда Пол выступал против утверждения Майка Помпео на пост госсекретаря. Через несколько дней он изменил свою позицию.
Друзья бранятся – только тешатся: партнеры с разными позициями
24 апреля 2018 г. на совместной с Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил: «Для меня честь называть тебя другом». При этом сам французский президент прямо признал расхождение позиций по иранской ядерной сделке. Трамп считал соглашение, подписанное 14 июля 2015 г. в Вене между Ираном и «шестеркой» посредников, плохим и собирался из него выйти. Макрон выступал за его сохранение, хотя и говорил о необходимости новых ограничений.
Еще одним спорным вопросом была торговля: с 23 марта 2018 г. действовали пошлины на сталь и алюминий, ударившие и по европейским производителям (для стран ЕС их введение отложили). Накануне визита Макрон в интервью Fox News назвал эти меры торговой войной и настаивал на соблюдении правил ВТО.
28 июня 2019 г. в Осаке, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, Трамп сказал: «Очень приятно находиться рядом с канцлером Меркель – моей подругой, моей большой подругой. У нас сложились замечательные отношения».
Спорных вопросов на тот момент было немало. После выхода США в мае 2018-го из ядерной сделки с Ираном Вашингтон требовал от европейцев присоединиться к политике максимального давления на Тегеран, но Берлин выступал за сохранение соглашения. Трамп критиковал торговый дисбаланс, угрожал пошлинами на европейские автомобили и давил на Германию, требуя увеличить расходы на НАТО. Камнем преткновения оставался «Северный поток – 2». США считали проект угрозой энергетической безопасности Европы, Германия его защищала. «Подруги», впрочем, оставались подругами.