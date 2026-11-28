30 сентября 2026 г. на пресс-конференции в Белом доме Трамп повторил: «Так вышло, что он мой друг – Ким Чен Ын. Он мой друг. <...> Я, пожалуй, единственный человек во всем мире, который ему нравится, и он мне тоже нравится». За первый срок Трампа лидеры трижды встречались, но договориться о чем-то существенном так и не смогли. Осенью 2026-го американский президент заявлял о готовности встретиться с Кимом до конца года и рассчитывал на переговоры в поездке по Азии, однако в Шэньчжэне они не состоялись. Еще в августе он открыто признал наличие у Пхеньяна ядерного арсенала («у него 57 мощных ядерных боеголовок»), а в сентябре заверил, что «с лидером КНДР все будет хорошо», пока Трамп сам занимает президентский пост. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов о том, почему ядерным оружием может владеть Северная Корея, но не Иран.