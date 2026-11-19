Трехсторонний саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина. ОнлайнЛидеры ведут переговоры в закрытом формате
12:18. Кроме самих лидеров во встрече участвуют Лавров, Ушаков, Белоусов и Дмитриев.
12:00. Основные заявления лидеров в открытой части:
Владимир Путин
Россия, Китай и США несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Необходимо сохранять систему международного права и принципы Устава ООН.
Предложил обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также региональные конфликты, включая украинский.
Назвал общими интересами борьбу с международным терроризмом и транснациональной преступностью.
Призвал к конструктивному сотрудничеству на основе взаимного уважения, равноправия и баланса интересов.
Дональд Трамп
У трех лидеров есть широкий круг вопросов для обсуждения, многие из них уже затронуты.
США, Китай и Россия несут особую ответственность за открытый и продуктивный диалог по глобальным проблемам.
Призвал не избегать сложных разговоров и отходить от прежних методов решения проблем.
Назвал жизненно важным сотрудничество трех стран в борьбе с распространением ядерного оружия.
Си Цзиньпин
Призвал помнить историю, извлекать из нее уроки и на их основе создавать будущее.
Подчеркнул, что США, Китай и Россия как ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН должны совместно отвечать на глобальные вызовы.
Призвал три страны подавать пример сотрудничества, защищать мир и стабильность и вносить вклад в прогресс человечества.
Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено. Ядерную войну нельзя выиграть.
11:50. Открытая часть закончена. Лидеры должны выступить с заявлениями по итогу переговоров.
11:52. МУС вышел из-под контроля, заявил Трамп. Он подчеркнул, что необходимо защитить суверенитет стран от глобалистских организаций.
11:48. Трамп заявил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Он отметил, что странам трудно избавиться от ядерного оружия, когда оно у них появляется.
11:43. Встреча имеет новаторское значение, сказал председатель КНР Си. Мир он назвал глобальной деревней. «Когда крупные державы находятся в согласии, в мире царит мир, а когда они конфликтуют, в мире хаос», – сказал китайский лидер. Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, подчеркнул Си. Он назвал его «дамокловым мечом», висящим над головами человечества.
11:45. У России, США и Китая много совпадающих интересов в плане урегулирования региональных конфликтов, включая украинский, отметил Путин. «Три наши государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное – совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», – сказал Путин. Россия, Китай и США должны сотрудничать на основах уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов. «У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности, это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и так далее», – сказал Путин.
11:40. Трамп: «Это честь – быть рядом с Путиным».
11:39. Трамп заявил, что России, КНР и США необходимо вести диалог, так как они несут особую ответственность за поддержание диалога по вопросам, затрагивающим всю планету. Он добавил, что им предстоит обсудить много вопросов. «Мы делаем историю». Он также предложил обсудить сокращение ядерного вооружения и конфликт между Россией и Украиной, в «окончании которого заинтересованы все стороны». Отдельно он поблагодарил Си за встречу.
11:37. Путин сказал, что сегодня по инициативе Трампа много уделили внимания украинскому конфликту. Перед саммитом лидеры провели двустороннюю встречу.
11:34. Путин поблагодарил Си за организацию трехсторонней встречи. Он предложил обсудить глобальные и региональные связи, энергетическую безопасность.
11:28. Путин, Си Цзиньпин и Трамп начали первую в истории трехстороннюю встречу. Кремль опубликовал первые кадры встречи.
11:22. Во время двусторонней встречи Си Цзиньпин заявил Трампу, что США должны поступать правильно в тайваньском вопросе, избегать возникновения серьезных осложнений в отношениях. Лидеры также договорились, что Китай и США разработают план действий по построению отношений конструктивной стратегической стабильности. Трамп же заявил Си, что США не поддерживают независимость Тайваня, передает агентство «Синьхуа».
11:10. Путин приехал в резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», где пройдет встреча с Трампом и Си.
11:06. Песков сообщил «Вестям», что Путин перед трехсторонней встречей заехал отдохнуть в гостиницу.
10:56. Кортеж президента Путина выехал из гостиницы Conrad на трехсторонние переговоры России, Китая и США в резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», передает корреспондент «Ведомостей». Перед самым выездом кортежа в одну из машин сел министр обороны Андрей Белоусов.
В китайском Шэньчжэне стартуют переговоры президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это станет первой в истории встречей лидеров трех стран в таком формате. Накануне, 18 ноября, три лидера уже кратко пообщались. Также главы стран провели отдельные встречи друг с другом.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудят международные конфликты и дальнейшее взаимодействие крупных держав. По его словам, украинская тема также войдет в повестку. Трамп также называл среди тем переговоров Иран, Украину и денуклеаризацию. 19 ноября, выступая на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), он заранее назвал саммит историческим событием.
Зарубежные СМИ, в частности The Wall Street Journal, сравнивали саммит в Шэньчжэне с исторической Ялтинской конференцией 1945 г., на которой победители во Второй мировой войне собрались, чтобы решить судьбу Европы. В Кремле же к таким оценкам отнеслись скептически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 16 ноября, что все сравнения с Ялтой – «это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью».