11:45. У России, США и Китая много совпадающих интересов в плане урегулирования региональных конфликтов, включая украинский, отметил Путин. «Три наши государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное – совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», – сказал Путин. Россия, Китай и США должны сотрудничать на основах уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов. «У нас общие интересы в борьбе с угрозами и вызовами современности, это международный терроризм, транснациональная организованная преступность и так далее», – сказал Путин.