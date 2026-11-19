Встреча Трампа и Си завершилась
Двухсторонние переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне завершились.
В ходе мероприятия американский лидер подчеркнул особый характер отношений между США и Китаем, а также назвал Си своим другом. Это стало третьей встречей лидеров двух стран с 2019 г. Далее ожидаются трехсторонние переговоры глава главы Белого дома, председателя КНР и президента РФ Владимира Путина.
Трамп и Си провели встречу 19 ноября. По словам американского лидера, он вместе с Си выступает за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив. Также президент США отметил, что двум странам удалось справедливо распределить тарифную нагрузку.
Переговоры прошли перед трехсторонней встречей президента США, председателя КНР и российского лидера. По словам Трампа, это станет историческим событием.
18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. Также 19 ноября они совместно выступили на форуме АТЭС.