В ходе мероприятия американский лидер подчеркнул особый характер отношений между США и Китаем, а также назвал Си своим другом. Это стало третьей встречей лидеров двух стран с 2019 г. Далее ожидаются трехсторонние переговоры глава главы Белого дома, председателя КНР и президента РФ Владимира Путина.