Исследование «Ведомостей»: российские бренды потеснили импорт на рынке модыВпервые за 25 лет доля иностранной одежды, обуви и украшений стала меньше 50%
Российский рынок моды в первой половине 2026 г. прибавил 7,6% и при сохранении таких темпов может достичь 5,7 трлн руб. по итогам года по сравнению с 5,3 трлн руб. в прошлом году, согласно оперативным данным Росстата о розничной торговле.
Доля импорта снижается до 47%, тогда как в 2025 г. она была 49%, а в 2023 г. – 63%, следует из данных ЮНКТАД. Это стало возможным благодаря ускоренному росту производства одежды, обуви, аксессуаров и украшений отечественными компаниями в последние пять лет, тогда как поставки импорта снижались.
Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам