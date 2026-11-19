Доля импорта снижается до 47%, тогда как в 2025 г. она была 49%, а в 2023 г. – 63%, следует из данных ЮНКТАД. Это стало возможным благодаря ускоренному росту производства одежды, обуви, аксессуаров и украшений отечественными компаниями в последние пять лет, тогда как поставки импорта снижались.