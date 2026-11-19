Переговоры лидеров продлились меньше часа. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской – госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием. Трамп сказал, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора. По его словам, у него с Путиным отличные отношения.