Встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС завершилась
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершились.
Переговоры лидеров продлились меньше часа. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской – госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием. Трамп сказал, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора. По его словам, у него с Путиным отличные отношения.
Перед переговорами американский лидер похвалил пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Когда Трамп увидел представителя Кремля (своего пресс-секретаря глава Белого дома недавно уволил после нескольких дней работы), он сказал ему: «Вы делаете хорошую работу».
Днем ранее Песков сообщал «Ведомостям», что двусторонняя встреча Путина и Трампа будет краткой. По его словам, лидеры могут затронуть тему участия Путина в саммите «большой двадцатки» (G20).
19 ноября состоится трехсторонняя встреча российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом. Как отмечал Ушаков, предстоящая трехсторонняя встреча упоминалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина. При этом он подчеркнул, что никакого согласования позиций или распределения ролей между лидерами России и Китая не было.