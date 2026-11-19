20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что российские спортсмены начали подготовку и отбор на летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отозвал рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. Минспорт совместно с международными федерациями работает над реализацией этого решения. Дегтярев уточнил, что взрослые российские спортсмены допущены к соревнованиям под национальным флагом в 24 видах спорта, юниоры – в 29.