Дегтярев сообщил Путину о подготовке россиян к Олимпиаде в Лос-Анджелесе
Российские спортсмены начали подготовку и отбор на летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Наша цель – чтоб каждый спортсмен вернулся на международную арену под флагом и с гимном», – заявил Дегтярев.
По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отозвал рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. Сейчас Минспорт совместно с международными федерациями работает над реализацией этого решения. Дегтярев уточнил, что взрослые российские спортсмены допущены к соревнованиям под национальным флагом в 24 видах спорта, юниоры – в 29.
Министр также сообщил, что российская сборная готовится к юношеским Олимпийским играм в Дакаре, которые пройдут в ноябре. Спортсмены выступят под национальным флагом и в российской форме.
Дегтярев назвал участие в Олимпиаде-2028 историческим шансом для России. Он напомнил, что отечественные спортсмены не участвовали в двух предыдущих Играх в Лос-Анджелесе – в 1932 и 1984 гг.
13 октября ОКР объявил о намерении обратиться в МОК после отказа Нидерландов выдать визы российским гимнасткам для участия в чемпионате мира, который является квалификационным турниром к Олимпиаде.
18 сентября Международная федерация хоккея на траве (FIH) сняла ограничения с российских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном.
1 сентября Дегтярев обсудил допуск россиян на Олимпиаду-2028 со спецпосланником президента США по глобальному партнерству Паоло Дзамполли. Министр тогда сообщил, что подготовка российских спортсменов к Играм уже ведется.