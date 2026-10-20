Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,364-0,44%LIFE1,71+1,18%CHMK3 750+11,94%IMOEX2 468,66+1,5%RTSI938,66+1,51%RGBI111,69-0,04%RGBITR771,080%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дегтярев сообщил Путину о подготовке россиян к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Российские спортсмены начали подготовку и отбор на летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Наша цель – чтоб каждый спортсмен вернулся на международную арену под флагом и с гимном», – заявил Дегтярев.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отозвал рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. Сейчас Минспорт совместно с международными федерациями работает над реализацией этого решения. Дегтярев уточнил, что взрослые российские спортсмены допущены к соревнованиям под национальным флагом в 24 видах спорта, юниоры – в 29.

Министр также сообщил, что российская сборная готовится к юношеским Олимпийским играм в Дакаре, которые пройдут в ноябре. Спортсмены выступят под национальным флагом и в российской форме.

Дегтярев назвал участие в Олимпиаде-2028 историческим шансом для России. Он напомнил, что отечественные спортсмены не участвовали в двух предыдущих Играх в Лос-Анджелесе – в 1932 и 1984 гг.

13 октября ОКР объявил о намерении обратиться в МОК после отказа Нидерландов выдать визы российским гимнасткам для участия в чемпионате мира, который является квалификационным турниром к Олимпиаде.

18 сентября Международная федерация хоккея на траве (FIH) сняла ограничения с российских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном.

1 сентября Дегтярев обсудил допуск россиян на Олимпиаду-2028 со спецпосланником президента США по глобальному партнерству Паоло Дзамполли. Министр тогда сообщил, что подготовка российских спортсменов к Играм уже ведется.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь