Дегтярев сообщил Путину о подготовке россиян к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и отозвал рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. Сейчас Минспорт совместно с международными федерациями работает над реализацией этого решения. Дегтярев уточнил, что взрослые российские спортсмены допущены к соревнованиям под национальным флагом в 24 видах спорта, юниоры – в 29.