РФ требует лишить ЧМ по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификации
Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) после отказа Нидерландов выдать визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, визы не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. В связи с этим ОКР потребует лишить чемпионат мира статуса квалификационного турнира для Олимпийских игр.
Дегтярев пояснил, что обращение будет направлено «в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России». Кроме того, российская сторона намерена потребовать обеспечить равные условия участия отечественных спортсменов в олимпийском отборе.
В августе Хорватия отказала в визах девяти представителям российской сборной по спортивной гимнастике, включая Мельникову, Листунову и Калмыкову. Позднее часть решений пересмотрели: Мельникова и Калмыкова получили разрешение на въезд, однако Листунова не смогла принять участие в чемпионате Европы.
16 августа сборная России выиграла командное многоборье на чемпионате Европы. Мельникова также завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке.