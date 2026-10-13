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Главная / Общество /

РФ требует лишить ЧМ по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификации

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) после отказа Нидерландов выдать визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, визы не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. В связи с этим ОКР потребует лишить чемпионат мира статуса квалификационного турнира для Олимпийских игр.

Дегтярев пояснил, что обращение будет направлено «в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России». Кроме того, российская сторона намерена потребовать обеспечить равные условия участия отечественных спортсменов в олимпийском отборе.

В августе Хорватия отказала в визах девяти представителям российской сборной по спортивной гимнастике, включая Мельникову, Листунову и Калмыкову. Позднее часть решений пересмотрели: Мельникова и Калмыкова получили разрешение на въезд, однако Листунова не смогла принять участие в чемпионате Европы.

16 августа сборная России выиграла командное многоборье на чемпионате Европы. Мельникова также завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке.

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