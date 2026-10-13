РФ требует лишить ЧМ по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификации

Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) после отказа Нидерландов выдать визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.