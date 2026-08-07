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Хорватия отказала лидерам сборной России в визах для участия в ЧЕ по гимнастике

Ведомости

Посольство Хорватии в российской столице направило официальное уведомление об отказе в выдаче виз 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

«Среди них – лидеры женской сборной Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова, а также спортсмены и специалисты мужской команды», – говорится в публикации.

В ФГР уточнили, что отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита, хотя все 65 заявок подавались одновременно с одним комплектом документов. Более того, остальным 56 членам делегации визы оформили без вопросов.

Отказ в визах фактически лишает лидеров сборной права участвовать в квалификации. ФГР назвала это опасным прецедентом, который ставит под вопрос равные условия участия в соревнованиях для всех стран.

Ранее, 22 июля, Минспорта РФ сообщило, что российские гимнастки завоевали десять медалей на этапе Кубка вызова FIG в Китае. София Ильтерякова принесла команде пять медалей (три золота, серебро и бронзу), Арина Ковшова – золото и бронзу. Петербургские гимнастки добавили еще три награды в групповых упражнениях: два серебра и одну бронзу.

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