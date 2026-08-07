Хорватия отказала лидерам сборной России в визах для участия в ЧЕ по гимнастике

Ранее, 22 июля, Минспорта РФ сообщило, что российские гимнастки завоевали десять медалей на этапе Кубка вызова FIG в Китае. София Ильтерякова принесла команде пять медалей (три золота, серебро и бронзу), Арина Ковшова – золото и бронзу. Петербургские гимнастки добавили еще три награды в групповых упражнениях: два серебра и одну бронзу.