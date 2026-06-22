Российские гимнастки завоевали десять медалей на этапе Кубка вызова FIG в Китае

Чемпионка России 2026 г. Арина Ковшова одержала победу в финале с обручем и стала бронзовым призером в упражнениях с мячом. Еще три награды в копилку команды принесла российская сборная в групповых упражнениях, представляющая Санкт-Петербург. Гимнастки завоевали серебряные медали в многоборье и в финале программы с пятью мячами, а также заняли третье место в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.