Российские гимнастки завоевали десять медалей на этапе Кубка вызова FIG в Китае
Сборная России успешно выступила на втором этапе Кубка вызова FIG по художественной гимнастике, который завершился в Китае. По итогам турнира российские спортсменки завоевали десять наград, включая четыре золотые медали. Об этом сообщили в Министерстве спорта РФ.
Главной героиней соревнований стала чемпионка Европы София Ильтерякова, которая пять раз поднималась на пьедестал почета. Гимнастка выиграла финалы в упражнениях с мячом, булавами и лентой, завоевав три золотые медали. Кроме того, она стала серебряным призером в многоборье и взяла бронзу в финале упражнений с обручем.
Чемпионка России 2026 г. Арина Ковшова одержала победу в финале с обручем и стала бронзовым призером в упражнениях с мячом. Еще три награды в копилку команды принесла российская сборная в групповых упражнениях, представляющая Санкт-Петербург. Гимнастки завоевали серебряные медали в многоборье и в финале программы с пятью мячами, а также заняли третье место в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.
Следующий, заключительный этап Кубка вызова пройдет на следующей неделе в Румынии. На нем сборная России выступит уже в обновленном составе.
31 мая стало известно, что российская спортсменка София Ильтерякова выиграла золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ильтерякова набрала 29,900 балла, опередив белоруску Алину Горносько (29,800) и итальянку Софию Раффаэли (29,500). Это второе золото России на ЧЕ. Ранее лента принесла победу юниорке Яне Заикиной. У россиян две серебряные и одна бронзовая медаль. Чемпионат Европы в Варне проходил с 27 по 31 мая.
Россиянка Яна Заикина в упражнении с лентой завоевала золото, набрав 26,000 баллов. Украинская гимнастка Софтя Краинская с результатом 25,750 заняла второе место, бронза досталась представительнице Германии Мелиссе Диет (25,300).
В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой – флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру Федерации гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.