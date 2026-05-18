Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN414,7+1,9%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Российских гимнастов допустили с флагом и гимном к соревнованиям

Ведомости

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров после этого поблагодарил главу Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ за «конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта». По его словам, допуск российских спортсменов с национальной символикой станет важным шагом для укрепления единства мирового гимнастического сообщества.

Дегтярев ожидает, что решение МОК по Белоруссии станет прологом для РФ

Политика

Первыми по новым правилам выступят представители спортивной акробатики. В мае – июне они примут участие в этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. В июне соревнования по спортивной аэробике пройдут на этапах Кубка мира в Азербайджане и Китае, а в сентябре состоится чемпионат мира в Испании.

Российские спортсмены по прыжкам на батуте выступят в июне – июле на этапах Кубка мира в Швейцарии и Португалии. Соревнования по художественной гимнастике запланированы на конец июня в Румынии, в июле – в Милане, а в августе пройдет чемпионат мира в Германии. Также спортивные гимнасты из России должны выступить на чемпионате мира в Нидерландах в октябре.

В 2022 г. Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований. С начала 2024 г. их допустили к турнирам в нейтральном статусе.

7 мая сообщалось, что исполком Международного олимпийского комитета сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом МОК отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, включая запрет на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте