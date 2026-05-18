Российских гимнастов допустили с флагом и гимном к соревнованиям
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).
Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров после этого поблагодарил главу Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ за «конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта». По его словам, допуск российских спортсменов с национальной символикой станет важным шагом для укрепления единства мирового гимнастического сообщества.
Первыми по новым правилам выступят представители спортивной акробатики. В мае – июне они примут участие в этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. В июне соревнования по спортивной аэробике пройдут на этапах Кубка мира в Азербайджане и Китае, а в сентябре состоится чемпионат мира в Испании.
Российские спортсмены по прыжкам на батуте выступят в июне – июле на этапах Кубка мира в Швейцарии и Португалии. Соревнования по художественной гимнастике запланированы на конец июня в Румынии, в июле – в Милане, а в августе пройдет чемпионат мира в Германии. Также спортивные гимнасты из России должны выступить на чемпионате мира в Нидерландах в октябре.
В 2022 г. Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований. С начала 2024 г. их допустили к турнирам в нейтральном статусе.
7 мая сообщалось, что исполком Международного олимпийского комитета сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом МОК отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, включая запрет на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.