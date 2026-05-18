Российских гимнастов допустили с флагом и гимном к соревнованиям

Российские спортсмены по прыжкам на батуте выступят в июне – июле на этапах Кубка мира в Швейцарии и Португалии. Соревнования по художественной гимнастике запланированы на конец июня в Румынии, в июле – в Милане, а в августе пройдет чемпионат мира в Германии. Также спортивные гимнасты из России должны выступить на чемпионате мира в Нидерландах в октябре.