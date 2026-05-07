Дегтярев ожидает, что решение МОК по Белоруссии станет прологом для РФ
Глава Олимпийского комитета России и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение Международного олимпийского комитета отменить рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов может стать шагом к пересмотру санкций против российского спорта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Дегтярева, российская сторона положительно оценивает решение в отношении Белоруссии, однако рассчитывает на аналогичный подход и к российскому олимпийскому движению. При этом он отметил, что Москва разочарована отсутствием окончательного решения по статусу Олимпийского комитета России.
«Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария МОК. Увязывание решения по восстановлению ОКР с любыми, не относящимися к делу вопросами, неприемлемо», – сказал Дегтярев.
Министр отметил, что процесс восстановления явно затянулся, тем более на фоне позитивной динамики по допуску российских юниоров более чем в 20 видах спорта, а также пловцов, дзюдоистов и других атлетов во всех возрастных категориях под флагом и с гимном. Он подчеркнул, что с начала 2026 г. флаг России поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях.
7 мая Исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации об ограничении участия белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях. МОК сообщил, что больше не рекомендует международным федерациям и организаторам турниров вводить ограничения в отношении спортсменов из Белоруссии, включая национальные команды. При этом решение не распространяется на российских спортсменов и Олимпийский комитет России. В МОК заявили, что ситуация с Россией отличается от белорусской, поскольку Национальный олимпийский комитет Белоруссии «соблюдает Олимпийскую хартию и находится в хорошем статусе».
В декабре 2025 г. МОК рекомендовал смягчить ограничения для российских юниоров, сохранив для взрослых спортсменов нейтральный статус и допуск только в индивидуальных дисциплинах.