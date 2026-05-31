CNY Бирж.10,487+0,26%ABIO46,9-1,76%RGSS0,188-0,32%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,56+0,18%
Гимнастка Ильтерякова завоевала золото на чемпионате Европы

Российская спортсменка София Ильтерякова выиграла золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии, сообщает ТАСС.

Ильтерякова набрала 29,900 балла, опередив белоруску Алину Горносько (29,800) и итальянку Софию Раффаэли (29,500). Это второе золото России на ЧЕ. Ранее лента принесла победу юниорке Яне Заикиной. У россиян две серебряные и одна бронзовая медаль.

Чемпионат Европы в Варне проходит с 27 по 31 мая. Он стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом своей страны.

Россиянка Яна Заикина в упражнении с лентой завоевала золото, набрав 26,000 баллов. Украинская гимнастка Софтя Краинская с результатом 25,750 заняла второе место, бронза досталась представительнице Германии Мелиссе Диет (25,300).

На церемонии награждения Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России.

В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой – флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру Федерации гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

