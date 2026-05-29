Главная / Общество /

Украинская гимнастка надела наушники во время гимна России на чемпионате Европы

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России на церемонии награждения победителей чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Об этом сообщает «РИА Новости».

Россиянка Яна Заикина в упражнении с лентой набрала 26,000 балла и завоевала золото. Краинская с результатом 25,750 заняла второе место, бронза досталась представительнице Германии Мелиссе Диет (25,300).

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены впервые за пять лет участвуют в международных соревнованиях с флагом и гимном страны.

В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Отвлекает реклама?