Генпрокуратура Польши назвала основные причины авиакатастрофы под Смоленском
Генеральная прокуратура Польши сообщила о скором завершении расследования авиакатастрофы, в которой погиб бывший президент Польши Лех Качиньский. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак. Его слова передает Polskie Radio 24.
«Расследование близится к завершению. Будет принято окончательное решение в рамках текущего продления разбирательства до 31 декабря, или потребуется еще одно продление, покажет время», – сказал Новак.
По словам пресс-секретаря, основными причинами трагедии, произошедшей в 2010 г. под Смоленском, стали: нестабильный заход на посадку, ошибочная оценка фактической высоты самолета, продолжение снижения ниже минимальной высоты, а также слишком позднее принятие решения об уходе на второй круг.
Ключевым обстоятельством Новак выделил продолжение снижения ниже минимальной высоты. Он отметил, что самолет не должен был спускаться ниже 120 м, однако пилот принял такое решение, после чего снижение высоты продолжилось. По словам пресс-секретаря, примерно за 20 секунд до трагедии система подала предупреждение высшего уровня, однако пилот не смог вовремя уйти на второй круг. Кроме того, Новак отметил, что в день авиакатастрофы на территории аэродрома поднялся туман.
10 апреля 2010 г. самолет президента Польши потерпел катастрофу в Смоленской области. Он летел из Варшавы в Смоленск на траурную церемонию по поводу 70-летия расстрелов в Катыни. МИД Польши официально подтвердил, что на борту находился президент Польши Лех Качиньский с супругой и ряд высокопоставленных лиц. По уточненным данным, на борту самолета находились 96 человек, 88 из них – члены делегации. Все они погибли.