Ключевым обстоятельством Новак выделил продолжение снижения ниже минимальной высоты. Он отметил, что самолет не должен был спускаться ниже 120 м, однако пилот принял такое решение, после чего снижение высоты продолжилось. По словам пресс-секретаря, примерно за 20 секунд до трагедии система подала предупреждение высшего уровня, однако пилот не смог вовремя уйти на второй круг. Кроме того, Новак отметил, что в день авиакатастрофы на территории аэродрома поднялся туман.