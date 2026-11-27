Силы ПВО сбили 74 беспилотника над регионами России
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 74 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областями.
В ночь на 27 ноября силы ПВО сбили 318 украинских беспилотников над 11 регионами России. С вечера 26 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Калуги («Грабцево»), Пскова, петербургского «Пулково». За неделю российские ПВО ликвидировали 5422 дрона.
27 ноября в результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали три человека. В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате удара БПЛА рядом с жилым домом погиб 51-летний мужчина.