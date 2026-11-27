В ночь на 27 ноября российские военные ударили по предприятию «Термопласт» в Летичеве Хмельницкой области, выпускавшему ударные БПЛА. В Запорожье удар нанесен по заводу «Мпка-Украина», поставляющему электротехническую продукцию для ВСУ, и по объекту транспортной инфраструктуры. В Кривом Роге и Житомире поражены электроподстанции 330 кВ, обеспечивающие работу предприятий ВПК. В Белой Церкви Киевской области уничтожен логистический центр, где хранились компоненты для твердого ракетного топлива. Также уничтожены четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области. В Черном море юго-западнее Одессы поражен сухогруз с военными грузами.