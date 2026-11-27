ПВО России за неделю сбила почти 5500 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 5422 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
В результате также были ликвидированы 17 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и три крылатые ракеты большой дальности «Нептун».
Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили 318 БПЛА над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей и Крымом.
В ночь на 27 ноября российские военные ударили по предприятию «Термопласт» в Летичеве Хмельницкой области, выпускавшему ударные БПЛА. В Запорожье удар нанесен по заводу «Мпка-Украина», поставляющему электротехническую продукцию для ВСУ, и по объекту транспортной инфраструктуры. В Кривом Роге и Житомире поражены электроподстанции 330 кВ, обеспечивающие работу предприятий ВПК. В Белой Церкви Киевской области уничтожен логистический центр, где хранились компоненты для твердого ракетного топлива. Также уничтожены четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области. В Черном море юго-западнее Одессы поражен сухогруз с военными грузами.