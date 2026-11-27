Кабмин обнулил экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу до конца марта
Правительство России обнулило вывозные таможенные пошлины на горох, нут и чечевицу, экспортируемые за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), до 31 марта 2027 г. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Правительство напомнило, что пошлины на экспорт этих культур составляли 5%. Решение об их отмене принято на фоне снижения экспортных цен на продукцию. В кабмине рассчитывают, что обнуление пошлин поможет повысить конкурентоспособность российских бобовых на внешних рынках.
В конце августа сообщалось, что российские экспортеры увеличили поставки в Китай соевых бобов, льна и сушеного гороха. Эти же категории, помимо гороха, формируют ядро экспорта российского агропромышленного комплекса в Китай в стоимостном выражении.
Пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы были установлены правительством в 2024 г. Решение было призвано поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления.