Правительство напомнило, что пошлины на экспорт этих культур составляли 5%. Решение об их отмене принято на фоне снижения экспортных цен на продукцию. В кабмине рассчитывают, что обнуление пошлин поможет повысить конкурентоспособность российских бобовых на внешних рынках.