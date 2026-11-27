ВЦИОМ отметил рост доверия к Путину
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина в период с 16 по 22 ноября составил 72,3%, увеличившись на 2,1 п. п. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Положительную оценку работе премьер-министра России Михаила Мишустина дали 48,1% опрошенных, работе правительства РФ – 47,2%. За последнюю неделю показатели выросли на 4,2 и 3,6 п. п. соответственно.
Доля респондентов, заявивших о доверии Путину, составила 77,2% – на 2,6 п. п. больше, чем неделей ранее. Мишустину доверяют 58,5% опрошенных (+3,6 п. п.).
Среди лидеров парламентских и непарламентских партий уровень доверия к Геннадию Зюганову (КПРФ) составил 36,5% (+1,6 п. п.), Сергею Миронову («Справедливая Россия») – 28,6% (+2,5 п. п.), Леониду Слуцкому (ЛДПР) – 21,8% (-1,3 п. п.), Алексею Нечаеву («Новые люди») – 14,1% (-0,1 п. п.).
В рейтинге партий лидирует «Единая Россия», уровень поддержки которой составил 33,8%, увеличившись за неделю на 1,7 п. п. КПРФ поддерживают 13,6% респондентов (-0,7 п. п.), ЛДПР – 10,1% (+0,7 п. п.), «Новых людей» – 8,8% (+0,3 п. п.), «Справедливую Россию» – 4,5% (+0,2 п. п.).
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ) 20–22 ноября. По его данным, 71% россиян заявили, что скорее доверяют Путину, 17% – скорее не доверяют, еще 12% затруднились ответить.
Работу российского правительства скорее хорошо оценивают 46% опрошенных, скорее плохо – 32%. Еще 21% затруднился ответить. Положительную оценку работе Мишустина дали 54% респондентов, отрицательную – 15%, еще 31% не смог определиться с ответом. В партийном рейтинге ФОМ «Единая Россия» набрала 33%, КПРФ – 12%, ЛДПР – 11%, «Новые люди» – 9%, «Справедливая Россия» – 4%.
20 ноября Фонд ФОМ представил результаты опроса, согласно которым уровень доверия российскому лидеру достигает 72%. Положительно работу главы государства оценили 74% респондентов.