При этом в октябре «Ведомости» со ссылкой на отчет турецкого института статистики Turkstat писали, что поставки товаров в Турцию из России в августе в долларовом выражении резко сократились – примерно на 41% к предыдущему месяцу: с $3,23 млрд в июле до $1,93 млрд в августе – месячного минимума с 2022 г. Тенденция к сокращению импорта из России в Турцию наметилась в начале текущего года, но усугубилась в мае. По данным Turkstat, в январе стоимость российских поставок составила $3,78 млрд, в феврале – $2,49 млрд, в марте – $3,51 млрд (в сумме -22% к I кварталу 2025 г., по данным минторга Турции). В апреле поставки выросли до $4,42 млрд. Но в мае вновь началось падение, ускорившееся к осени. В июне поставки из России составили $3,67 млрд, в июле – $3,23 млрд.