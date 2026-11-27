El Mundo: закрытие границы с Россией грозит Нарве упадком
Длительное закрытие границы Эстонии с Россией может привести к постепенному упадку приграничного города Нарвы, сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на местных жителей.
«Если граница останется закрытой надолго, эстонское государство и Европа должны больше инвестировать сюда, чтобы город не вымер», – рассказал изданию сотрудник одной из местных школ.
Корреспондент El Mundo Рикардо Маркина отмечает, что жители Нарвы скептически относятся к заявлениям эстонских властей о необходимости ограничений из-за угрозы со стороны России. По словам журналиста, горожане обеспокоены экономическими последствиями закрытия границы и воспринимают ограничения как меры, противоречащие их интересам.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву.
23 ноября в Эстонии начали сбор подписей против полного закрытия границы. Авторы петиции предложили предусмотреть исключения для граждан, которым необходимо посещать пожилых или больных родственников в России.
26 ноября мэр Нарвы Яан Тоотс назвал закрытие границы наказанием для самих жителей Эстонии. Он подчеркнул, что ограничения создают трудности для граждан, имеющих родственников в России.