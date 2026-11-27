Взыскиваемый с актера Смольянинова долг вырос до 141 000 рублей
В отношении актера Артура Смольянинова
По словам собеседника агентства, сумма включает долг по кредиту на сумму свыше 101 000 руб. и 40 000 руб. судебного штрафа по новому производству.
Из судебных материалов следует, что в отношении актера открыто два исполнительных производства. Одно связано с неуплатой кредита в Сбербанке и прекращено. Второе открыто 11 ноября по материалам Черемушкинского суда Москвы на 40 000 руб.
В начале ноября Черемушкинский суд оштрафовал Смольянинова на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Артист признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений).
14 апреля Смольянинова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему также запрещено администрирование сайтов сроком на четыре года.