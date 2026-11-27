Forbes: более 60% россиян готовы пользоваться ИИ-помощниками для здоровья
Около 66% россиян готовы пользоваться ИИ-помощниками, которые следят за физическим и ментальным здоровьем: питанием, тренировками, уровнем стресса, качеством сна. При этом платить за это большинство не собирается – оформить месячную подписку готовы лишь 9%, пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования аналитической компании Mar Consult.
В опросе участвовали 1200 человек. Согласно его результатам, за продвинутые функции, например глубокую аналитику данных за долгий период или контакт с лабораторией для сдачи анализов в приложении, не готовы платить 36%. Они считают, что информации в открытом доступе достаточно. Каждый четвертый уверен, что такие сервисы должны быть бесплатными, а платить за них должно государство или ОМС.
Гендиректор компании «Цифровая медицина» Наталья Самойлова отнеслась к этим цифрам с осторожностью. По ее словам, участие в опросе не равно решению использовать и платить. Люди охотнее остаются с сервисами, которые упрощают жизнь и используют игровые механики, а не добавляют забот, отметила Самойлова.
Опрошенные Forbes врачи, психологи и разработчики ИИ-сервисов предупреждают, что полагаться на такого помощника пока рано: устройства ошибаются в измерениях, а чат-бот может уверенно успокоить, когда нужна помощь специалиста.
26 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил ИС «Вести», что врачи систематически проверяют работу ИИ в тех областях медицины, где применяются такие технологии. По его словам, ИИ помогает повысить качество диагностики и сэкономить время, а его использование позволяет пациентам получать экспертную оценку и снижать риск диагностических ошибок.