В опросе участвовали 1200 человек. Согласно его результатам, за продвинутые функции, например глубокую аналитику данных за долгий период или контакт с лабораторией для сдачи анализов в приложении, не готовы платить 36%. Они считают, что информации в открытом доступе достаточно. Каждый четвертый уверен, что такие сервисы должны быть бесплатными, а платить за них должно государство или ОМС.