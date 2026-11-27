Rapporteur: США перенесли решение о численности войск в Европе на 2027 год
США перенесли на 2027 г. объявление итогов пересмотра численности и размещения своих войск, в том числе в Европе. Об этом пишет издание Rapporteur со ссылкой на дипломатов НАТО.
Изначально Вашингтон планировал объявить результаты пересмотра численности военного контингента в декабре. Ее в июне запустил министр обороны США Пит Хегсет. Процесс должен был занять шесть месяцев и определить, как сократить американское военное присутствие в Европе и какую поддержку США смогут оказывать союзникам по НАТО в случае кризиса.
В рамках пересмотра страны Североатлантического альянса получили от США опросники о военных расходах, условиях доступа американских сил к инфраструктуре и возможностях размещения войск.
14 ноября Bloomberg писал, что США могут сократить численность своего военного контингента в Европе примерно на 5000 человек вместо первоначально ожидавшихся 25 000. Одной из причин пересмотра планов стало увеличение оборонных расходов европейских членов НАТО, которое положительно восприняли в Вашингтоне. Кроме того, руководство Пентагона признало стратегическую значимость военного присутствия США в Европе на фоне конфликта с Ираном.
18 сентября NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщал, что Пентагон рассматривает возможность сокращения своего военного присутствия в Европе примерно на треть. Обсуждался вывод как минимум 25 000 военнослужащих, при этом один из вариантов предусматривал сокращение контингента на 40 000 человек.