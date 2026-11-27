14 ноября Bloomberg писал, что США могут сократить численность своего военного контингента в Европе примерно на 5000 человек вместо первоначально ожидавшихся 25 000. Одной из причин пересмотра планов стало увеличение оборонных расходов европейских членов НАТО, которое положительно восприняли в Вашингтоне. Кроме того, руководство Пентагона признало стратегическую значимость военного присутствия США в Европе на фоне конфликта с Ираном.