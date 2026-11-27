По оценкам Цицулиной, порядка 90% продукции с изображениями объектов культурного наследия сегодня находится в незаконном обороте. Заключить лицензионное соглашение на их использование «практически невозможно», отметила она. Новый порядок получения таких разрешений для образовательных целей ассоциация рекомендовала разработать Минкультуры совместно с Минпросвещения, Минпромторгом, Минцифры и Роспатентом. Для этого могут потребоваться изменения в законы о культуре и музейном фонде, уточнила президент АИДТ.