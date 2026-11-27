Использование изображений объектов культуры на игрушках просят упроститьЭто позволит избежать нарушений при выпуске товаров, соответствующих традиционным ценностям
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила упростить порядок получения разрешений на использование изображений музейных предметов и объектов культурного наследия при производстве игрушек и средств обучения. С такой инициативой президент организации Антонина Цицулина выступила на круглом столе в Совете Федерации. Необходимость изменений объясняется предстоящим включением в федеральный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) списка игрушек, соответствующих традиционным духовно-нравственным ценностям.
По оценкам Цицулиной, порядка 90% продукции с изображениями объектов культурного наследия сегодня находится в незаконном обороте. Заключить лицензионное соглашение на их использование «практически невозможно», отметила она. Новый порядок получения таких разрешений для образовательных целей ассоциация рекомендовала разработать Минкультуры совместно с Минпросвещения, Минпромторгом, Минцифры и Роспатентом. Для этого могут потребоваться изменения в законы о культуре и музейном фонде, уточнила президент АИДТ.