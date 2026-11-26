«Что касается пузыря, на мой взгляд, конечно, он есть. И очевидно, что скорость внедрения технологий отстает от необходимых затрат на разработку технологий», – подчеркнул Греф (цитата по ТАСС). Сами инвестиции в ИИ он назвал беспрецедентными. «В истории никогда еще ни в одну технологию таких инвестиций направлено не было. И технология настолько сложная, что требует инвестиций на очень разных уровнях», – сказал Греф.