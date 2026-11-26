Греф: ИИ-пузырь плавно сдувается и не несет рисков финансового кризисаТекущая ситуация обусловлена несоответствием темпов внедрения технологий объему затрат
На мировом рынке искусственного интеллекта (ИИ) есть признаки пузыря, однако его постепенное сдувание не угрожает финансовой стабильности. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции AI Journey 2026.
«Что касается пузыря, на мой взгляд, конечно, он есть. И очевидно, что скорость внедрения технологий отстает от необходимых затрат на разработку технологий», – подчеркнул Греф (цитата по ТАСС). Сами инвестиции в ИИ он назвал беспрецедентными. «В истории никогда еще ни в одну технологию таких инвестиций направлено не было. И технология настолько сложная, что требует инвестиций на очень разных уровнях», – сказал Греф.
Как пояснил Греф, сейчас идет борьба за завоевание рынка, но ни одна из моделей пока не может обеспечить окупаемость вложений. Хорошая новость состоит в том, что с каждым годом модели и токены становятся все более дешевыми. «Это гарантирует то, что технология станет доступной и она сможет совершить существенное развитие, существенный переворот буквально во всех сферах человеческой жизни, бизнеса, государственного управления», – заявил глава Сбербанка.
Он отметил, что такая ситуация характерна для развития многих технологических направлений. Глава Сбербанка добавил, что пузырь на рынке ИИ постепенно сдувается и не представляет угрозы для макроэкономики.
23 ноября экономисты ЕЦБ предупредили, что ИИ постепенно становится общим источником уязвимости на финансовых рынках. Волатильность на рынках, связанных со сферой ИИ, увеличивается на фоне повышенной конкуренции, волнений о прибыльности и угроз кибератак. Между тем, по наблюдениям ЕЦБ, бигтех-компании из сферы ИИ начинают все больше полагаться на заемные средства.
13 октября основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation Пол Тюдор Джонс заявил, что рынок акций США в 2027 г. может снизиться из-за размещения значительного количества новых акций технологических компаний.