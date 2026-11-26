НАТО рассматривает Арктику как возможную зону военных действий и готовится к использованию вооружений, в том числе ядерных, в северных условиях. Об этом говорится в Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.