В Стратегии развития Арктики указаны военные планы НАТО в регионе
НАТО рассматривает Арктику как возможную зону военных действий и готовится к использованию вооружений, в том числе ядерных, в северных условиях. Об этом говорится в Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.
Согласно документу, Североатлантический альянс укрепляет систему управления войсками, развивает военную инфраструктуру и внедряет новые технологии, включая беспилотные комплексы, космические, кибернетические и разведывательные средства. Также НАТО расширяет присутствие в северных районах у границы России.
В укреплении военных возможностей НАТО в Арктике участвуют Финляндия и Швеция. Кроме того, в стратегии отмечается стремление Великобритании усилить военное присутствие в регионе.
26 ноября Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Правительству поручено в шестимесячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.