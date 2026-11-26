Путин: Россия продолжит развивать суверенные технологии ИИ
Россия сделала ставку на суверенные фундаментальные технологии ИИ и продолжит их совершенствовать. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе выступления на конференции «Сбера» AI Journey.
«Продолжим заниматься их [технологий ИИ] развитием, потому что это позволяет идти вперед, приумножать технологический, промышленный, научный потенциал страны», – заявил российский лидер.
26 ноября Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в штаб-квартиру Сбербанка в Москве, где проходит XI Международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что оба президента выступят на конференции. Перед этим главам государств расскажут об основных направлениях развития технологий ИИ. В рамках мероприятия Путин также пообщается с молодыми специалистами в области ИИ.
Международная конференция AI Journey 2026 проходит с 26 по 28 ноября. В прошлом году в рамках мероприятия Путину представили первого отечественного антропоморфного робота, интеллектуальных помощников на базе «Гигачата» и нейросеть «Алиса AI» от «Яндекса».