«Для нас совершенно очевидно, что нынешнее руководство Японии, просто прикрываясь разными надуманными предлогами, упорно идет по пути ремилитаризации своей страны, формируя ударный потенциал своих так называемых сил самообороны с попыткой подверстать под этот курс основополагающие доктринальные документы», – подчеркнула представитель российского МИДа (цитата по ТАСС). Так она прокомментировала высказывания министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, который обосновал необходимость ускоренного военного строительства якобы исходящими от России, Китая и КНДР угрозами.