Захарова: Япония проводит курс на ремилитаризацию под надуманными предлогами
Руководство Японии под надуманными предлогами продолжает курс на ремилитаризацию страны и формирование ударного потенциала сил самообороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Для нас совершенно очевидно, что нынешнее руководство Японии, просто прикрываясь разными надуманными предлогами, упорно идет по пути ремилитаризации своей страны, формируя ударный потенциал своих так называемых сил самообороны с попыткой подверстать под этот курс основополагающие доктринальные документы», – подчеркнула представитель российского МИДа (цитата по ТАСС). Так она прокомментировала высказывания министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, который обосновал необходимость ускоренного военного строительства якобы исходящими от России, Китая и КНДР угрозами.
19 ноября Bloomberg писал, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент России Владимир Путин договорились продолжить контакты после встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне.