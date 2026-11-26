«Сбер» расширил возможности «Гигачата» для прямой линии с Путиным
Обновленная модель «Гигачата», которую будут использовать для обработки обращений граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», сможет задавать уточняющие вопросы и проверять корректность полученной информации. Об этом рассказала эксперт по ИИ Сбербанка Алена Синелобова.
«У ИИ-оператора появилась некоторая особенность – он наделен эмпатичным взаимодействием», – пояснила Синелобова (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, нейросеть сможет по просьбе собеседника повторить его обращение, чтобы убедиться в правильности его записи. Если гражданин откажется отвечать на дополнительные вопросы, ИИ-оператор не будет настаивать.
Новая модель также способна более детально анализировать обращения и распределять их по подкатегориям. При этом «Гигачат» сохранил прежние функции, включая определение пола, возраста и региона проживания заявителя, а также тематики его вопроса.
26 ноября в Кремле объявили, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента состоятся 10 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов от граждан начнется в полночь 27 ноября и продлится до завершения программы.
5 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что внедрение ИИ позволило сократить время обработки одного обращения к президенту до трех секунд. До начала использования технологии организаторы не успевали прочитать половину поступавших вопросов.