В Сербии определили дату президентских выборов
Выборы президента в Сербии пройдут 27 декабря. Соответствующее постановление в главном холле здания парламента подписал исполняющий обязанности президента Сербии, председатель Народной скупщины (однопалатного парламента) Александар Чупич.
Он призвал граждан прийти на участки и «проявить ответственность» для того, чтобы избрать «президента, обладающего твердой честностью».
«Пусть публичные дебаты станут призывом к высокой явке», – добавил он (цитата по Telegraf).
Telegraf пояснил, что в случае, если полномочия президента заканчиваются раньше истечения их срока, то голосование должно проводиться не позднее чем через три месяца со дня окончания полномочий главы государства, а с момента объявления выборов до дня голосования должно пройти не менее 30 и не более 60 дней.
27 сентября президент Сербии Александр Вучич подал в отставку в преддверии досрочных парламентских выборов, на которых он баллотировался в качестве кандидата от Сербской прогрессивной партии (СПП) на пост премьер-министра. Это был второй президентский срок Вучича. Согласно конституции страны, он больше не сможет баллотироваться в президенты.
25 октября в Сербии закончились выборы в национальную скупщину. С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», который был сформирован незадолго до голосования. По предварительным данным, он получит от 135 до 140 мандатов из 250.