Telegraf пояснил, что в случае, если полномочия президента заканчиваются раньше истечения их срока, то голосование должно проводиться не позднее чем через три месяца со дня окончания полномочий главы государства, а с момента объявления выборов до дня голосования должно пройти не менее 30 и не более 60 дней.