Что представляет собой «Студенческий список» и кто в него вошел

В Сербии 25 октября завершились выборы в национальную скупщину (парламент). С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», сформированный незадолго до голосования: по предварительным данным, он получит от 135 до 140 мандатов из 250. Сербская прогрессивная партия (СПП) экс-президента Александра Вучича займет около 105 мест. Сам бывший глава государства, досрочно покинувший пост в надежде стать премьером, признал поражение. Теперь кресло председателя правительства, вероятно, займет кардиолог Илия Срданович. Подробнее о том, что такое «Студенческий список» и кто в него вошел, – в справке «Ведомостей».