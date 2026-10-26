Что представляет собой «Студенческий список» и кто в него вошел

Что представляет собой «Студенческий список» и кто в него вошелДвижению удалось обойти партию Вучича на выборах в парламент Сербии
В Сербии 25 октября завершились выборы в национальную скупщину (парламент). С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», сформированный незадолго до голосования: по предварительным данным, он получит от 135 до 140 мандатов из 250. Сербская прогрессивная партия (СПП) экс-президента Александра Вучича займет около 105 мест. Сам бывший глава государства, досрочно покинувший пост в надежде стать премьером, признал поражение. Теперь кресло председателя правительства, вероятно, займет кардиолог Илия Срданович. Подробнее о том, что такое «Студенческий список» и кто в него вошел, – в справке «Ведомостей».
«Студенты» пришли к власти после двух лет протестов, прокатившихся по Сербии. Толчком к ним послужила трагедия 1 ноября 2024 г., когда 16 человек (включая двоих детей) погибли из-за обрушения навеса на недавно отремонтированном центральном железнодорожном вокзале Нови-Сада. По оценке оппозиции, руководство страны попыталось замять произошедшее и не раскрывать виновных.
Акции начались в самом Нови-Саде, а затем охватили всю Сербию. К концу 2024 г. движущей силой протестного блока стали студенты, школьники и значительная часть их преподавателей. Из-за блокады кампусов учащимися вузы фактически прекратили работу.
Десятки тысяч демонстрантов требовали открытого расследования трагедии, наказания виновных и увеличения расходов на образование. Пытаясь сбить волну недовольства, Вучич даже отправил в отставку премьера Милоша Вучевича, но протестующие сочли эту реакцию недостаточной: в марте 2025 г. на крупнейшую акцию в Белграде вышли до 325 000 человек.
В сентябре 2026 г. Вучич, президентский срок которого истекал в мае 2027-го, объявил о досрочных выборах в парламент, а чуть позже – об уходе с поста президента, чтобы возглавить список своей партии и в случае победы стать премьером.
Сербия – парламентско-президентская республика, в которой реальная исполнительная власть сосредоточена де-факто в руках главы правительства, президент же представляет страну на международной арене.
«Студенческий» список был сформирован в результате длительных обсуждений внутри оппозиции и на основе жесткого отсева профессиональных политиков: к участию не допускались действующие или бывшие функционеры правящей коалиции и парламентской оппозиции, а также сами студенты. При этом именно последние проводили собеседования с кандидатами, а заблокированные протестующими факультеты обладали правом вето. Эти правила сформулировали еще в июне 2025 г., когда «студенты» впервые призвали к досрочным выборам.
По задумке инициаторов, должен был получиться перечень гражданских экспертов и профессионалов, независимый от старой элиты. В нем, отмечали сербские СМИ, преобладают профессора и доктора, а также юристы, художники и фермеры - именно фермеры первыми вышли на акции еще до трагедии в Нови-Саде. Несколько оппозиционных партий в преддверии выборов отказались от регистрации своих списков, чтобы поддержать «студенческий».
Кандидаты обещали в случае победы сосредоточиться на создании независимой судебной системы, ужесточении требований к госзакупкам, развитии образования, здравоохранения и сельского хозяйства, а также повышении минимальной заработной платы. В основе внешней политики страны для них лежат территориальная целостность и нейтралитет, некоторые кандидаты публично называли Косово неотъемлемой частью Сербии.
Хотя «студенты» заявляли об отказе от традиционного партийного лидера, формально список возглавил кардиолог Илия Срданович, которого теперь прочат в премьеры. Он родился в 1970 г. в Нови-Саде, с 2018 г. преподает на кафедре неотложной медицины медицинского факультета Нови-Садского университета, в 2025 г. получил звание профессора. С самого начала публично поддерживал студенческие протесты, выступал на уличных акциях.
Самым известным лицом в «Студенческом списке» является Деян Бодирога – двукратный чемпион мира по баскетболу и президент Евролиги. Он поддерживает «студентов» с 2024 г. Помимо него в перечне есть и другие спортсмены: легкоатлет и чемпион Сербии в многоборье Михаил Дудаш, а также бывший футболист, президент Синдиката профессиональных футболистов Сербии Мирко Поледица. Среди прочих кандидатов – юрист и музыкант Феджа Димович, адвокат по правам человека Сара Эль Сараг, реставратор и бывший заместитель директора Республиканского института охраны памятников культуры Эстела Радонич Живков и др.