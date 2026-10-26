Итоги парламентских выборов: эпоха Александра Вучича в Сербии подошла к концу

Итоги парламентских выборов: эпоха Александра Вучича в Сербии подошла к концуНо оппозиция разрознена, и стране грозит продолжение перманентного кризиса, говорит эксперт
Бывший президент Сербии и лидер избирательного списка правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич поздно вечером 24 октября неожиданно признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, не дождавшись даже оглашения официальных итогов голосования через пару часов после закрытия избирательных участков. По предварительным оценкам Вучича, победу одержал образованный незадолго до выборов оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», который, скорее всего, придет во власть после 14-летнего правления СПП. Вучич ушел досточно с поста президента в надежде стать премьер-министром. Теперь, вероятно эту доджность получил профессор-кардиолог Илия Срданович.
«У нас пока нет окончательных результатов. Многие будут удивлены, и вы поймете, сколько лжи и что они [«Студенческий список»] выдумали. Хочу сообщить вам, что, судя по стратифицированной выборке, очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил список Студенческого блока, у них будет от 135 до 140 мандатов (из 250 мест в Народной скупщине – «Ведомости»), у нас около 105», – сказал Вучич, его слова приводит портал Nova.rs. Остальные места в парламенте, по его данным, достанутся по квоте представителям национальных меньшинств в лице венгров Воеводины и албанцев из Прешевской долины. Остальные партии, судя по всему, в Народную скупщину не прошли.
После обработки 51,1% выборки избирательных участков, по предварительным оценкам независимых служб Ipsos/CeSID, «Студенческий список» набрал 52,1%, а блок Вучича – 39,3%. Явка на состоявших парламентских выборах составила рекордные с начала 1990-х гг. 68,8%.
Сразу после телевизионного обращения Вучича сотни оппозиционных активистов вышли в центр Белграда праздновать победу «Студенческого списка». При этом ряд оппозиционеров в соцсетях призвали воздержаться от этого, – из-за опасений столкновений с полицией.
Сербия – парламентско-президентская республика, в которой исполнительная власть сосредоточена де-факто в руках премьер-министра. А президент Сербии (его выборы назначены на декабрь 2026 г.) главным образом представляет страну на международной арене – он избирается на прямых всеобщих выборах на пять лет не более двух раз.
Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Народную скупщину в начале сентября 2026 г., на фоне продолжающих антиправительственных протестов, которые нвчались из-за трагедии в Нови-Саде, когда из-за обрушения в ноябре 2024 г. навеса железнодорожного вокзала погибло 16 человек. В конце того же месяца Вучич объявил и о досрочном сложении полномочий главы государства, чтобы иметь возможность возглавить список СПП на выборах парламента.
В своей предвыборной программе СПП акцентировала внимание избирателей на экономических успехах республики за время ее руководства. Кроме того, эта сила обещала и проводить сбалансированную внешнюю политику, направленную на сотрудничество как с Евросоюзом, так и с Россией и Китаем.
Противники СПП главный акцент делали в своей программе на борьбу с коррупцией в стране, при этом во внешней политике продолжить политику своих предшественников.
Победа «Студенческого списка» приведет лишь к усугублению политического кризиса в Сербии, считает научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Оппозиция очень разнородна — в ней присутствуют как проевропейские, так и пророссийские и даже аполитичные группировки, отмечает политолог: в своей программе она и старалась обходить внешнеполитические вопросы. «Итоговый состав «Студенческого списка» приведет, во-первых, к тому, что он не сможет выработать однозначную позицию по важным вопросам. Во-вторых, он не сможет собрать работающую коалицию».
По мнению Смирнова, «Студенческий список» как общественно-политическое движение «закончится очень быстро» в случае осуществления резких проевропейских или пророссийских движений. «Вучич уже обвиняет «Студенческий список» в действиях в интересах Брюсселя. Те в ответ заверили, что не станут вводить санкции против России, но однозначного итога по этому вопросу от оппозиции ожидать не приходится», – резюмирует эксперт.