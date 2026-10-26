Итоги парламентских выборов: эпоха Александра Вучича в Сербии подошла к концу

«У нас пока нет окончательных результатов. Многие будут удивлены, и вы поймете, сколько лжи и что они [«Студенческий список»] выдумали. Хочу сообщить вам, что, судя по стратифицированной выборке, очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил список Студенческого блока, у них будет от 135 до 140 мандатов (из 250 мест в Народной скупщине – «Ведомости»), у нас около 105», – сказал Вучич, его слова приводит портал Nova.rs. Остальные места в парламенте, по его данным, достанутся по квоте представителям национальных меньшинств в лице венгров Воеводины и албанцев из Прешевской долины. Остальные партии, судя по всему, в Народную скупщину не прошли.