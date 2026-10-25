В какой атмосфере прошли самые важные для Сербии выборы последних лет

В какой атмосфере прошли самые важные для Сербии выборы последних летДнем избиратели выстроились в огромные очереди на участки, а к вечеру Александр Вучич объявил о поражении
В воскресенье в Сербии состоялись, возможно, важнейшие для страны выборы в ХХI в. Официально граждане выбирали новый состав скупщины, по факту – решали, останется ли у власти лидер правящей Сербской народной партии (SNS) Александр Вучич и его команда или к ней придут его радикальные оппоненты из «Студенческого списка».
То, что в Белграде происходит что-то неординарное, даже не вовлеченным в политику можно было понять уже с 7 утра, когда перед школами, детсадами и другими официальными учреждениями выстроились длинные и плотные очереди. Представители оппозиционного «Студенческого списка», в том числе их первый номер Илия Срданович, накануне призвали сторонников приходить голосовать именно с утра.
Уже к 11 утра явка превысила 30%, а к 15.00 – ушла за 52% избирателей. Для сравнения, совсем недавно, в декабре 2023 г., выборы в скупщину прошли с итоговой явкой в 58,7%.
Избиратели в возрасте вспоминали президентские выборы 26-летней давности. В 2000 г. при финальной явке в 71% оппозиционер Воислав Коштуница набрал больше 50% голосов и победил действующего президента тогда еще Югославии Слободана Милошевича (37%).
После того как Милошевич отказался передать власть Коштунице, случилась «Бульдозерная революция» – протесты, которые привели к отстранению президента от власти. «Тогда не было никакой борьбы. Полиция заняла нейтральную позицию, и мы просто его убрали», – вспоминал в разговоре с «Ведомостями» белградец Деян. По его словам, нынешние выборы чем-то похожи в отношении людей к власти.
«У нас тут очень веселая очередь [на участок стояла]. Все шутили про цифру три и вспоминали тот самый хит Зорицы Маркович», – говорит белградская избирательница Наташа. Речь идет о песне «Lijte kiše», в припеве которой повторяется фраза «Dragi ode» («Любимый уходит»). На прошедшем 22 октября итоговом митинге «Студенческого списка» участники заменили слово «любимый» на слово «Вучич».
«Здесь решается вопрос не о том, кто станет депутатом. Идет разговор о том, останется ли Вучич у власти или мы пойдем в новое время», – говорит «Ведомостям» преподаватель одного из гуманитарных факультетов Белградского университета. А бармен Ненад из центра Белграда формулирует гораздо проще: «Это вопрос не политики, это вопрос всей жизни!»
С избирателями, которые поддержали лидера SNS, корреспонденту «Ведомостей» поговорить не удалось.
При этом явка жителей столицы и второго по величине города Сербии Нови Сада не была равномерной. В центральных районах Белграда очереди возле избирательных участков не исчезали до самого вечера, а на многих участках окраин и после обеда было немноголюдно.
К голосованию подключилась и сербская диаспора. Живущие за рубежом граждане Сербии публиковали видеоролики с огромными очередями для голосования перед посольствами – например, в Лондоне. Или фотографии, как ранним утром, еще до открытия участков в Западном полушарии, люди стоят и ждут возможности проголосовать. На активность диаспоры также открыто надеялись лидеры «Студенческого списка».
Обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях: оппозиция находила «тайный колл-центр» SNS, где производили какие-то манипуляции со списками избирателей, а провластных активистов обвиняла в нападении на оппонентов. Главным «хитом» такого рода у SNS стала история с нападением после голосования на Ангелину Вучич, мать лидера правящей партии, недалеко от центра Белграда, когда она возвращалась с покупками с рынка Каленич.
Нынешние выборы в скупщину – апогей двухлетнего противостояния SNS и оппозиции, которое началось в ноябре 2024 г., после трагедии на центральном железнодорожном вокзале Нови Сада. Там 1 ноября 2024 г. обвалился свежепостроенный навес над главным входом в вокзал, в результате чего погибли 16 человек, включая двоих детей.
Власти Сербии, с точки зрения оппозиции, попытались «замять» инцидент и не старались выявить виновных. Это привело к акциям протеста сначала в Нови Саде, а затем – по всей стране. Главной движущей силой протестов стали студенты, которые фактически парализовали работу вузов и устраивали по всей стране митинги, на которые выходили десятки тысяч человек.
Вучич в 2026 г. объявил о досрочных выборах в скупщину, чтобы «проверить доверие народа». За месяц до голосования он ушел в отставку с поста президента, чтобы возглавить список SNS на выборах в скупщину и стать по итогам премьером республики. Таким образом Вучич надеется сохранить за собой реальную власть: его второй и последний по конституции Сербии президентский срок истекал в мае 2027 г. В стране сильна власть главы правительства.
Всего в кампании участвуют девять общенациональных списков кандидатов, но социологи говорят, что настоящая борьба идет только между «студентами» и SNS. Поддержка каждой из них превышает 40%, а безусловного лидера нет. Ко дню голосования в стране практически не осталось значимых публичных личностей, которые не выбрали одну из сторон – SNS или «студентов».
К примеру, «студентов» поддержал самый популярный спортсмен страны, теннисист Новак Джокович, а одним из лидеров списка «студентов» стал прославленный в прошлом баскетболист Деян Бодирога. В последние дни перед голосованием за протестующих выступил один из главных рок-исполнителей Балкан Момчило Баягич, а также целая группа крупных инфлюенсеров. Вучич также не остался без поддержки знаменитостей – например, звезды NBA Николы Йокича и эстрадной певицы Светланы Ражнатович.
Для обеспечения порядка после объявления первых результатов голосования в центре столицы после обеда в воскресенье появились броневики жандармерии. «Чем все закончится, знает только Бог», – сказал «Ведомостям» белградец Деян и отправился голосовать.
Ближе к ночи стало известно, что партия Вучича проигрывает.