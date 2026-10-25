В какой атмосфере прошли самые важные для Сербии выборы последних лет

Вучич в 2026 г. объявил о досрочных выборах в скупщину, чтобы «проверить доверие народа». За месяц до голосования он ушел в отставку с поста президента, чтобы возглавить список SNS на выборах в скупщину и стать по итогам премьером республики. Таким образом Вучич надеется сохранить за собой реальную власть: его второй и последний по конституции Сербии президентский срок истекал в мае 2027 г. В стране сильна власть главы правительства.