Чем известен Александр Вучич

Вучич последовательно выступает за вступление Сербии в ЕС (страна является официальным кандидатом с 2012 г.), расширение сотрудничества с НАТО, но одновременно – против санкций в отношении России. Так, в январе 2022 г. он провел референдум о поправок в конституцию республики, которые усиливали независимость судебной системы – эти реформы выдвигались в качестве условия для ускорения евроинтеграции Сербии. В том же году началась спецоперация России на Украине, и западные страны ввели масштабные санкции против Москвы. Сербия отказалась присоединяться к ограничениям. «Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения – да [признанием независимости самопровозглашенного Косова]. Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке», – объяснял он позднее. Сербия при этом продолжает покупать у России газ, поставки которого осуществляются через морской газопровод «Турецкий поток». В целом политику Вучича можно назвать многовекторной – Сербия сотрудничает и с ЕС, и с Россией, и с Китаем.