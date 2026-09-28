Чем известен Александр Вучич

Чем известен Александр ВучичПрезидент Сербии ушел в отставку ради участия в парламентских выборах
27 сентября в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич объявил об уходе с поста главы государства и выдвижении своей кандидатуры на должность премьер-министра. Чем известен Вучич – в справке «Ведомостей».
Александр Вучич родился 5 марта 1970 г. в Белграде в семье выходцев из Боснии. В 1988 г. он окончил гимназию, а в 1994 г. – с отличием юридический факультет Белградского университета. Будущий политик в юношестве увлекался учебой и литературой, выигрывал городские и национальные олимпиады по истории и был чемпионом Белграда по шахматам среди пионеров. Он также был стипендиатом Фонда развития научной молодежи. При этом в 1992–1993 гг. Вучич успел поработать на «Канале С» в Пале (сейчас в составе Боснии и Герцеговины), а после вуза он еще год изучал английский язык в Брайтонском университете в Великобритании.
Политическую карьеру будущий президент начал еще в студенчестве, вступив в 1993 г. в правую Сербскую радикальную партию (СРП) Воислава Шешеля и став всего через год ее генеральным секретарем (занимал пост до 2008 г.). В 1993 г. Вучич также впервые избрался в депутатом Национальной скупщины (парламента) Республики Сербия (тогда еще в составе Югославии). В 1996 г. стал директором культурно-спортивного центра «Пинки» в Земуне (сейчас район Белграда) – в его биографии говорится, что центр был в полузаброшенном состоянии и будущему президенту удалось привести его в порядок.
В 1998 г. Вучич впервые избрался депутатом парламента Союзной республики Югославии (включала Сербию и Черногорию), переизбравшись также еще два раза в мае и сентябре 2000 г. В 1998 г. он стал министром информации в правительстве народного единства Слободана Милошевича, которое действовало с марта 1998 г. по октябрь 2000 г. На этот период пришлись война в Косово, бомбардировки НАТО и экономические санкции. При Вучиче в 1998 г. был принят закон, вводивший жесткие ограничения на работу СМИ и критику властей.
В начале 2001 г. Вучич сдал мандат депутата союзного парламента, а в 2003 г. вновь избрался в сербское республиканское заксобрание, став руководителем фракции СРП. В 2004 и 2008 гг. политик участвовал в выборах мэра Белграда, но оба раза проиграл. В 2008 г. на фоне раскола в СРП Вучич вместе с Томиславом Николичем основал Сербскую прогрессивную партию (СПП), став ее зампредседателя.
В мае 2012 г. СПП прошла в сербский парламент, но уже через два месяца Вучич сдал мандат и перешел в правительство, заняв должности министра обороны и первого вице-премьера, отвечавшего за борьбу с преступностью и коррупцией. Позднее в том же году Вучич становится председателем СПП. В апреле 2013 г. при участии Вучича было подписано Брюссельское соглашение между Белградом и властями частично признанного Косова при посредничестве ЕС, направленное на деэскалацию и интеграцию сербского населения региона в правовое поле Приштины в обмен на гарантии автономии. В сентябре 2013 г. политик оставил должность министра обороны, но сохранил пост первого вице-премьера.
В 2014 г. партия Вучича на фоне взрывного роста его популярности инициировала внеочередные парламентские выборы, одержав на них разгромную победу и получив 158 из 250 мест в парламенте. Сам политик по их итогам стал премьер-министром Сербии. На внеочередных выборах 2016 г. Вучич переизбрался на пост. Своими главными заслугами в этот период он считал проведение сложных экономических реформ, результатом которых стали восстановление бюджетной стабильности и сокращение госдолга страны.
В преддверии президентских выборов 2017 г. СПП решила поддержать в качестве кандидата Вучича, а не основателя партии и отработавшего один срок президента Николича из-за куда большей популярности премьера. На голосовании Вучич одержал победу с 55% голосов (у Николича в 2012 г. было 49,5%).
Во время своего первого президентского срока Вучич хоть и ушел с поста председателя СПП, оставшись членом ее президиума, но сохранил контроль над партией. Премьером в это время была его соратница Ана Брнабич (в 2024 г. стала спикером парламента). В 2019 г. Вучич вместе с лидерами Албании и Северной Македонии запустил инициативу «Открытые Балканы», направленную на упрощение передвижения товаров, кадров и капитала между странами региона. В 2020 г. президент при посредничестве американского лидера Дональда Трампа подписал в Вашингтоне с премьер-министром Косова Авдуллахом Хоти соглашение о нормализации экономических отношений.
Вучич последовательно выступает за вступление Сербии в ЕС (страна является официальным кандидатом с 2012 г.), расширение сотрудничества с НАТО, но одновременно – против санкций в отношении России. Так, в январе 2022 г. он провел референдум о поправок в конституцию республики, которые усиливали независимость судебной системы – эти реформы выдвигались в качестве условия для ускорения евроинтеграции Сербии. В том же году началась спецоперация России на Украине, и западные страны ввели масштабные санкции против Москвы. Сербия отказалась присоединяться к ограничениям. «Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения – да [признанием независимости самопровозглашенного Косова]. Почему тогда не вводим санкции против Словении, взял ее пример как дружественного государства, но то же относится и к Франции, Америке», – объяснял он позднее. Сербия при этом продолжает покупать у России газ, поставки которого осуществляются через морской газопровод «Турецкий поток». В целом политику Вучича можно назвать многовекторной – Сербия сотрудничает и с ЕС, и с Россией, и с Китаем.
В апреле 2022 г. Вучич был переизбран на второй президентский срок с 59,5% голосов. C ноября того же года между Белградом и Приштиной нарастало напряжение, вызванное требованием последней к местным сербам сменить сербские автомобильные номера на косовские под угрозой штрафов и конфискаций. Сербы стали увольняться из госструктур Косова, замораживая процесс создания сербских муниципалитетов, предусмотренный Брюссельскими соглашениями 2013 г. Все это вылилось в столкновения у муниципальных зданий весной 2023 г. и осенний инцидент с гибелью трех вооруженных местных сербов в стычке с косовскими полицейскими у монастыря на севере Косова. Ситуация со временем стабилизировалась, но Вучич под давлением Запада был вынужден пойти на уступки, в частности окончательно признав косовские автомобильные номера.
Вучич любит читать, играть в шахматы, а также смотреть футбол и баскетбол. Свободно владеет английским и русским языками, имеет базовые знания французского и изучает немецкий.
Женат. Есть трое детей.