Что сказал Вучич в объявлении об отставке с поста президента Сербии

- «Я поступил как президент республики, считая, что это [решение] – дополнительно протянутая рука всем, кто вел себя безответственно, несерьезно. Мне было тяжело мириться с тем, что часть молодых людей, какими бы тяжкими ни были их деяния, проводят свою молодость и жизнь за пределами Сербии, и это не было бы их выбором. У меня нет с этим никаких проблем, и это было мое решение».