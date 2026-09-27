Что сказал Вучич в объявлении об отставке с поста президента Сербии

Что сказал Вучич в объявлении об отставке с поста президента СербииОн объяснил свое решение и заявил о помиловании представителей оппозиции
Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку с поста главы государства. Об этом он объявил в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал РТС. Вучич заявил, что подписал текст следующего содержания: «На основании ст. 116, п. 5 конституции Республики Сербия, подаю в отставку с должности президента республики». Он уточнил, что отставка направляется в скупщину (парламент), а его спикер Ана Брнабич будет временно исполнять обязанности президента.
«Ведомости» собрали главные заявления Вучича из его выступления на государственном телеканале.
- «До конца декабря мы должны провести президентские выборы, первый круг, а перед этим, как вы знаете, 25 октября – парламентские выборы»;
- «Почему я это сделал? Я мог пойти на выборы как президент республики. Даже мои многочисленные друзья-президенты из-за рубежа спрашивали меня в недоумении: зачем ты это делаешь? Зачем оставляешь должность? Никто этого никогда не делал»;
- «Я сказал им, что делаю это, потому что считаю, что это честно. Для меня демократия как форма политического устройства очень важна»;
- «Я и сегодня принял приглашение РТС пойти [на дебаты] одному против, как я сказал, их двоих [представителей оппозиции]. Оба они отказались. А завтра скажут, что их не было в медиа и у них не было возможности высказаться»;
- «Я хочу участвовать в кампании без президентской должности, в том числе потому, что 10 лет выслушивал самую страшную ложь и неправду»;
- «Я служил верно, честно и порядочно. Завтра утром передаю должность Ане Брнабич»;
- «Знаю, что ошибался в разных решениях – в выборе людей, иногда и стратегически, но, думаю, мне удавалось это исправлять, тактически – несравнимо чаще. Но то, что никто не может у меня отнять, – это то, что я работал усердно»;
- «За предыдущие 15 лет у меня не было больше 20 свободных дней. Считаю все ежегодные отпуска и все выходные вместе. За 15 лет – 20 дней. Согласитесь, я чувствовал слишком большую ответственность <...> и для меня было важнее всего служить своему народу и стране, которую люблю больше всего на свете»;
- «Я принял решение об амнистии и помиловании 49 лиц. Из них 23 лица связаны со всеми этими ужасными событиями [акциями протеста], через которые мы проходили в последние полтора года. И, несмотря на мнение части комиссии, несмотря на мнение различных служб Сербии, служб безопасности, я принял решение помиловать 12 лиц из "новосадской группы" во главе с Милой Пайич»;
- «Я принял решение помиловать и 11 лиц, которые, с другой стороны, участвовали в инцидентах против [оппозиции]»;
- «Я поступил как президент республики, считая, что это [решение] – дополнительно протянутая рука всем, кто вел себя безответственно, несерьезно. Мне было тяжело мириться с тем, что часть молодых людей, какими бы тяжкими ни были их деяния, проводят свою молодость и жизнь за пределами Сербии, и это не было бы их выбором. У меня нет с этим никаких проблем, и это было мое решение».