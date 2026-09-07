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Президент Сербии хочет стать премьером

Это случится, если партия Александра Вучича выиграет досрочные выборы
Нурлан Гасымов
EPA / ТАСС
EPA / ТАСС

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила текущему президенту Сербии Александру Вучичу возглавить партийный список на предстоящих парламентских выборах 25 октября. Это решение было принято единогласно на партийном съезде в Нише. В случае победы СПП Вучич потенциально может вновь стать премьер-министром, заявил 5 сентября председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич, чьи слова приводит пресс-служба СПП. Это выдвижение Вучича произошло на фоне не прекращающихся с конца 2024 г. антиправительственных протестов.

Сербия – парламентско-президентская республика, а всей полнотой исполнительной власти обладает премьер-министр. Президент представляет страну на международной арене и избирается на прямых всеобщих выборах на пять лет. Перед тем как занять должность президента в 2017 г., Вучич три года был премьером.

В ходе своего выступления перед однопартийцами Вучевич назвал Вучича самым способным и ответственным политиком и государственным деятелем, который не допустит «разрушения великого наследия, оставленного нам [сербам] нашими славными предками».

В тот же день лидер парламентской фракции СПП Миленко Йованов отметил, что Вучич и его политика выступают «фундаментом», на котором сегодня стоит Сербия как «гордая, честная, независимая и свободная страна». Он добавил, что продолжающиеся в республике антиправительственные протесты возглавляют «незначительные, анонимные и неструктурированные политические группы», которые якобы превратят страну в «концентрационный лагерь» в случае прихода к власти. По его словам, некие недоброжелатели перевели в фонды различных зарубежных неправительственных организаций 1,3 млрд евро, чтобы их руками «разрушить сербскую государственность».

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Со своей стороны Вучич поблагодарил участников заседания за оказанное ему доверие и пожелал убедительной победы СПП на предстоящих выборах. В случае успеха на посту премьер-министра политик пообещал сократить количество министерств с 31 до 12. Кроме этого он предложил сделать правительство более мобильным, чтобы каждый министр мог проводить заседания со своими коллегами не только в Белграде, но и в сельской местности. Это, по его мнению, позволит чиновникам ознакомиться с проблемами страны непосредственно на местах. При этом он призвал сограждан помочь сербским властям бороться с «большим злом», которое, по его словам, исходит извне, а не изнутри. Избирательная кампания начнется после того, как Вучич распустит парламент.

Изначально парламентские выборы в Сербии должны были состояться в середине 2027 г. Однако из-за масштабных антиправительственных протестов с ноября 2024 г. Вучич в июне текущего года допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов.

Поводом для демонстраций послужило обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибло 16 человек. В акциях участвует преимущественно сербская молодежь – они обвиняют власти в коррупции, из-за чего, по их мнению, произошла трагедия, и требуют политической и уголовной ответственности для виновных. Впоследствии в январе 2025 г. премьер-министр Вучевич подал в отставку (с апреля 2025 г. эту должность занимает беспартийный Джуро Мацуто), однако это не привело к стабилизации ситуации. Антиправительственный марш молодежи прошел 5 сентября и в Нише во время заседания СПП, где Вучич был выдвинут кандидатом в премьеры.

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Для участия в парламентских выборах наиболее активные представители протеста, профессора сербских университетов и некоторые местные знаменитости, сформировали так называемый «список студентов». Его также поддержали местные зеленые и другие движения левого толка, но у них не будет своих кандидатов.

За время антиправительственных демонстраций Вучич сумел сильно ограничить медиа и их деятельность имела ограниченный эффект на преданный СПП электорат, рассказал научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Кроме того, продолжает эксперт, президент возлагает всю ответственность за трагедию в Нови-Саде на правительство. «В этом контексте он обещает переформатировать работу правительства, как только станет премьером. Об этом говорится и в недавнем выступлении Вучича перед однопартийцами, где он указал на работу неких недобросовестных политиков, которые привели к нынешнему политическому кризису», – указал политолог.

Вучич – молодой политик, несмотря на антиправительственные демонстрации, он по-прежнему пользуется поддержкой не менее половины избирателей в стране, говорит главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко. По его словам, протестные активисты на фоне недовольства части сербской молодежи так и не сумели институционализировать протест и сформировать большое оппозиционное движение. «Этот фактор позволил Вучичу остаться в политике. Абсолютное большинство сербов поддерживает политику правительства в экономике, а также выбранный Вучичем внешнеполитический вектор страны, который позволяет ей поддерживать взаимовыгодное сотрудничество как с Россией, так и с Китаем, Европой и США», – добавил эксперт.

Чувствительные похороны

Еврокомиссар по расширению Марта Кос в последний момент отменила запланированный визит в Сербию после возвращения в страну останков командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Он отбывал пожизненное заключение в Гааге за военные преступления в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992–1995) и умер в возрасте 84 лет 27 августа. В Белграде его торжественно похоронили.

Предстоящие выборы в парламент не приведут к радикальному изменению политического расклада сил, соглашается Смирнов. По его мнению, СПП в коалиции с социалистической партией потенциально могут взять большинство мест в скупщине (парламенте). «Список студентов» по-прежнему не имеет сильной фигуры, способной объединить оппозицию. Хотя движение определенно пользуется поддержкой со стороны Евросоюза, но Вучич для Брюсселя весьма управляемая и понятная фигура, считает эксперт.

На данный момент ни одна оппозиционная партия не может составить достойную конкуренцию СПП, уверен Бондаренко. В стране действуют десятки различных движений всего политического спектра и каждое из них располагает рейтингом на уровне от 0 до 6%, отмечает эксперт: «Кроме этого в Сербии много независимых СМИ и функционирует довольно развитая представительная демократия. Однако оппозиционные партии крайне разрозненные и недоговороспособные. По этой причине они не смогли возглавить протестные демонстрации, а молодежное движение по-прежнему не определилось с лидером и форматом своего участия в политической жизни. Станут ли «список студентов» регистрировать – пока не известно».

После выборов антиправительственные протесты, возможно, продолжатся, но Белград, по всей видимости, продолжит нынешний внешнеполитический курс, предположил Бондаренко. «Транзит власти довольно редкое явление в сербской политической традиции. Безусловно, многое будет зависеть от фигуры будущего президента. Тем не менее Сербия играет несопоставимую со своими скромными размерами большую роль в международной политике, а страна, как в югославский период, пытается быть мостом между Западом и Востоком. Нейтральный статус делает ее полезным партнером для крупных акторов», – заметил эксперт.

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