Президент Сербии хочет стать премьером

Со своей стороны Вучич поблагодарил участников заседания за оказанное ему доверие и пожелал убедительной победы СПП на предстоящих выборах. В случае успеха на посту премьер-министра политик пообещал сократить количество министерств с 31 до 12. Кроме этого он предложил сделать правительство более мобильным, чтобы каждый министр мог проводить заседания со своими коллегами не только в Белграде, но и в сельской местности. Это, по его мнению, позволит чиновникам ознакомиться с проблемами страны непосредственно на местах. При этом он призвал сограждан помочь сербским властям бороться с «большим злом», которое, по его словам, исходит извне, а не изнутри. Избирательная кампания начнется после того, как Вучич распустит парламент.