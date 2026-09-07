Президент Сербии хочет стать премьером

Президент Сербии хочет стать премьеромЭто случится, если партия Александра Вучича выиграет досрочные выборы
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила текущему президенту Сербии Александру Вучичу возглавить партийный список на предстоящих парламентских выборах 25 октября. Это решение было принято единогласно на партийном съезде в Нише. В случае победы СПП Вучич потенциально может вновь стать премьер-министром, заявил 5 сентября председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич, чьи слова приводит пресс-служба СПП. Это выдвижение Вучича произошло на фоне не прекращающихся с конца 2024 г. антиправительственных протестов.
Сербия – парламентско-президентская республика, а всей полнотой исполнительной власти обладает премьер-министр. Президент представляет страну на международной арене и избирается на прямых всеобщих выборах на пять лет. Перед тем как занять должность президента в 2017 г., Вучич три года был премьером.
В ходе своего выступления перед однопартийцами Вучевич назвал Вучича самым способным и ответственным политиком и государственным деятелем, который не допустит «разрушения великого наследия, оставленного нам [сербам] нашими славными предками».
В тот же день лидер парламентской фракции СПП Миленко Йованов отметил, что Вучич и его политика выступают «фундаментом», на котором сегодня стоит Сербия как «гордая, честная, независимая и свободная страна». Он добавил, что продолжающиеся в республике антиправительственные протесты возглавляют «незначительные, анонимные и неструктурированные политические группы», которые якобы превратят страну в «концентрационный лагерь» в случае прихода к власти. По его словам, некие недоброжелатели перевели в фонды различных зарубежных неправительственных организаций 1,3 млрд евро, чтобы их руками «разрушить сербскую государственность».
Со своей стороны Вучич поблагодарил участников заседания за оказанное ему доверие и пожелал убедительной победы СПП на предстоящих выборах. В случае успеха на посту премьер-министра политик пообещал сократить количество министерств с 31 до 12. Кроме этого он предложил сделать правительство более мобильным, чтобы каждый министр мог проводить заседания со своими коллегами не только в Белграде, но и в сельской местности. Это, по его мнению, позволит чиновникам ознакомиться с проблемами страны непосредственно на местах. При этом он призвал сограждан помочь сербским властям бороться с «большим злом», которое, по его словам, исходит извне, а не изнутри. Избирательная кампания начнется после того, как Вучич распустит парламент.
Изначально парламентские выборы в Сербии должны были состояться в середине 2027 г. Однако из-за масштабных антиправительственных протестов с ноября 2024 г. Вучич в июне текущего года допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов.
Поводом для демонстраций послужило обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибло 16 человек. В акциях участвует преимущественно сербская молодежь – они обвиняют власти в коррупции, из-за чего, по их мнению, произошла трагедия, и требуют политической и уголовной ответственности для виновных. Впоследствии в январе 2025 г. премьер-министр Вучевич подал в отставку (с апреля 2025 г. эту должность занимает беспартийный Джуро Мацуто), однако это не привело к стабилизации ситуации. Антиправительственный марш молодежи прошел 5 сентября и в Нише во время заседания СПП, где Вучич был выдвинут кандидатом в премьеры.
Для участия в парламентских выборах наиболее активные представители протеста, профессора сербских университетов и некоторые местные знаменитости, сформировали так называемый «список студентов». Его также поддержали местные зеленые и другие движения левого толка, но у них не будет своих кандидатов.
За время антиправительственных демонстраций Вучич сумел сильно ограничить медиа и их деятельность имела ограниченный эффект на преданный СПП электорат, рассказал научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Кроме того, продолжает эксперт, президент возлагает всю ответственность за трагедию в Нови-Саде на правительство. «В этом контексте он обещает переформатировать работу правительства, как только станет премьером. Об этом говорится и в недавнем выступлении Вучича перед однопартийцами, где он указал на работу неких недобросовестных политиков, которые привели к нынешнему политическому кризису», – указал политолог.
Вучич – молодой политик, несмотря на антиправительственные демонстрации, он по-прежнему пользуется поддержкой не менее половины избирателей в стране, говорит главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко. По его словам, протестные активисты на фоне недовольства части сербской молодежи так и не сумели институционализировать протест и сформировать большое оппозиционное движение. «Этот фактор позволил Вучичу остаться в политике. Абсолютное большинство сербов поддерживает политику правительства в экономике, а также выбранный Вучичем внешнеполитический вектор страны, который позволяет ей поддерживать взаимовыгодное сотрудничество как с Россией, так и с Китаем, Европой и США», – добавил эксперт.
Чувствительные похороны
Предстоящие выборы в парламент не приведут к радикальному изменению политического расклада сил, соглашается Смирнов. По его мнению, СПП в коалиции с социалистической партией потенциально могут взять большинство мест в скупщине (парламенте). «Список студентов» по-прежнему не имеет сильной фигуры, способной объединить оппозицию. Хотя движение определенно пользуется поддержкой со стороны Евросоюза, но Вучич для Брюсселя весьма управляемая и понятная фигура, считает эксперт.
На данный момент ни одна оппозиционная партия не может составить достойную конкуренцию СПП, уверен Бондаренко. В стране действуют десятки различных движений всего политического спектра и каждое из них располагает рейтингом на уровне от 0 до 6%, отмечает эксперт: «Кроме этого в Сербии много независимых СМИ и функционирует довольно развитая представительная демократия. Однако оппозиционные партии крайне разрозненные и недоговороспособные. По этой причине они не смогли возглавить протестные демонстрации, а молодежное движение по-прежнему не определилось с лидером и форматом своего участия в политической жизни. Станут ли «список студентов» регистрировать – пока не известно».
После выборов антиправительственные протесты, возможно, продолжатся, но Белград, по всей видимости, продолжит нынешний внешнеполитический курс, предположил Бондаренко. «Транзит власти довольно редкое явление в сербской политической традиции. Безусловно, многое будет зависеть от фигуры будущего президента. Тем не менее Сербия играет несопоставимую со своими скромными размерами большую роль в международной политике, а страна, как в югославский период, пытается быть мостом между Западом и Востоком. Нейтральный статус делает ее полезным партнером для крупных акторов», – заметил эксперт.