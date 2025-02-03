Как прошла одна из самых крупных акций протеста в Сербии

Как прошла одна из самых крупных акций протеста в СербииЕе участники требуют наказания виновных в трагедии на вокзале
Массовые протесты в Сербии 1 февраля захватили второй по значимости город страны – столицу Воеводины Нови-Сад. Десятки тысяч человек на несколько часов перекрыли все три моста через Дунай, соединяющие две части города, и установили суточную блокаду одного из них – моста Свободы.
Блокада мостов через Дунай в Нови-Саде стала четвертой за три месяца. Массовые манифестации в Сербии начались после трагедии, случившейся на центральном железнодорожном вокзале Нови-Сада 1 ноября. В результате 15 человек, включая трех детей, погибли от падения на них навеса над главным входом в здание станции. Нерасторопная реакция властей на случившееся спровоцировала акции сначала в самом Нови-Саде, а затем и во всей Сербии. Улицы страны за несколько недель буквально наводнили наклейки и плакаты с изображением окровавленной ладони и подписью «Ваши руки в крови!». До трагедии в Нови-Саде антиправительственные протесты уже шли – митинговали, например, фермеры, требовавшие большей господдержки.
К концу 2024 г. главной движущей силой акций стали студенты, школьники и значительная часть их преподавателей. С ноября не проводится обучение ни в одном из вузов, а сами корпуса находятся в так называемой блокаде – протестующие физически не дают им работать. Параллельно протестные акции становились все более массовыми. Например, 22 декабря, по оценкам местных СМИ, от 70 000 до 100 000 человек вышли на митинг на площади Славия в Белграде. Месяц спустя в столице произошла «всеобщая забастовка», также собравшая десятки тысяч человек. А позже манифестанты перешли к «блокадам» уже транспортных развязок. Наиболее массовая случилась в самом конце января, когда белградские протестующие на сутки закрыли одну из ключевых трасс города. Между этими крупными акциями почти ежедневно по всей Сербии проходят менее людные демонстрации. Зачастую надписи на транспарантах, которые приносят с собой на эти акции митингующие, звучат примерно следующим образом: «Мы – бывшие школьники/студенты» – и год выпуска, который может отстоять от 2025-го на 50 лет.
Демонстранты выдвинули четыре требования. Самое главное из них – полностью открытое расследование трагедии в Нови-Саде с публикацией всех документов, касающихся проводившейся в 2024 г. реконструкции здания вокзала, и наказание виновных. Также среди требований – полное расследование нескольких нападений на митингующих, за которыми, как полагают протестующие, стоят активисты Сербской народной партии, поддерживающей президента Александра Вучича. Кроме того, активисты настаивают на освобождении от уголовной ответственности задержанных манифестантов, а также повышении на 20% расходов бюджета республики на образование.
Вучич пытается успокоить протесты. Силовики возбудили уголовные дела в отношении нескольких чиновников, сам президент страны несколько раз предлагал протестующим переговоры и настаивает на том, что власти уже опубликовали более 10 000 документов, касающихся новисадского вокзала. Минфин Сербии выделил дополнительное финансирование вузам.
Но самой главной уступкой стала оформленная в январе отставка премьера страны Милоша Вучевича, управлявшего правительством с мая 2024 г., а до этого в течение 10 лет руководившего Нови-Садом. Его уход повлек за собой отставку всего кабмина.
Сам Вучич теперь публично рассматривает два выхода из ситуации – создание переходного правительства и новые выборы в скупщину Сербии. Президент напоминал в своих многочисленных выступлениях по гостелевидению о возможности референдума о доверии ему, но каких-то конкретных действий в этом направлении пока не предпринял.
Президент Сербии указывал на иностранный след в организации протестов и ждал, что оппозиция приступит к блокаде. «Все, что они делают, – это попытки цветной революции, я в этом совершенно не сомневаюсь, – заявлял 19 января Вучич. – Это не проблема, мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей».
Он добавил, что по его информации «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.
Что в Нови-Саде состоится «крупнейшая манифестация в истории города», как ее назвали местные СМИ, становится заметно еще в 50 км от города. Возле пункта оплаты проезда на трассе между Белградом и Нови-Садом 1 февраля образовалась огромная пробка из автомобилей с номерами половины сербских регионов. В какой-то момент десятки водителей начали давить на клаксоны и показывать друг другу из окон плакаты, с которыми они ехали в Нови-Сад. В самой столице Воеводины, где день протестов совпал с Днем города, практически не осталось парковочных мест, а к блокируемым мостам люди с флагами и плакатами подходили со всех сторон.
Студенты, ядро протеста, выстраивались в колонны, представлявшие тот или иной вузовский факультет, и под присмотром волонтеров в желтых накидках двигались маршем в сторону мостов. Как и в прошлый раз, их поддержали фермеры, прямо на тракторах и другой технике приехавшие в центр Нови-Сада. Полицейские, по крайней мере в форме, были практически незаметны – они лишь регулировали дорожное движение.
Протестующие охотно объясняли журналистам, зачем вышли на улицу. «Мы не собираемся вести с Вучичем никаких переговоров, пусть выполняет наши требования. Я думаю, что если он это сделает, то должен будет автоматически уйти в отставку», – сказала «Ведомостям» студентка из Нови-Сада, пришедшая на акцию вместе с несколькими подругами. А один из плакатов гласит: «Скоро сон под звездами будет не нашим наказанием, а вашей мечтой». Президент республики кажется основным «антигероем» этого протеста.
Но отдельно достается и сербским СМИ. Один из студентов, который нес с собой плакат с изображением телевизора, отрезающего себе ухо художника Винсента Ван Гога и подписью «Не могу больше это слушать!», сказал: «Вы когда-нибудь включали РТС (гостелевидение Сербии. – «Ведомости»)? Там же нас выставляют как бездельников!»
Как выяснилось, нет удовлетворения и от ухода премьера. Новисадец, пришедший на митинг с женой и двумя маленькими детьми, несколько минут пытался вспомнить что-то значимое из итогов правления Вучевича в городе, но хорошего вспомнить не смог. Молодой волонтер сказал, что действия и слова президента «всех еще больше злят», потому что никто «так никто и не был наказан».
Многие участники акции и сербские журналисты проводят параллели с протестами 25-летней давности против Слободана Милошевича, известными как «Бульдозерная революция». «Это символ протеста еще с тех времен», – говорит седой протестующий, показывая на красный флаг с логотипом итальянского производителя автомобилей Ferrari. Флаг появился даже раньше, в ходе протестов против итогов местных выборов середины 1990-х. Один из главных оппозиционеров того времени, писатель Вук Драшкович называл флаг ответом властям, которые говорили, что «мы наемники и иностранные агенты».
Несмотря на то что нынешние акции поддержало несколько известных в стране людей, например знаменитый в 1990-е баскетболист Деян Бодирога и актер Тихомир Станич, у протестов пока нет ярко выраженных и признанных всеми лидеров. Того же Бодирогу, после того как он прямо поддержал студентов, некоторые пользователи соцсетей то ли в шутку, то ли всерьез тут же неформально «выдвинули» в президенты.
Опубликованные требования протеста не подписаны конкретными именами, почти никто из организаторов также не имеет всеобщей известности. А представители оппозиции лишь говорят о поддержке протестующих, но не предпринимали удачных попыток возглавить это движение. На перекрытом мосту Свободы вечером после протеста тысячи людей справляли свадьбу, играли в баскетбол, устраивались на ночлег и кормили друг друга из своеобразных полевых кухонь.
Не все жители Сербии поддерживают активистов. Председатель скупщины Ана Брнабич раскритиковала то, как демонстранты встретили три месяца трагедии на вокзале в Нови-Саде. Действия оппозиции по ее словам не имеют ничего общего с «сочувствием к семьям жертв».
«Это их право выходить и протестовать. А мое право этого не делать. Когда мне пришлют очередные месячные счета, я не смогу их не оплатить, сославшись на то, что бастовала», – сказала «Ведомостям» сотрудница одного из кафе Нови-Сада. А ее коллега, не спеша нарезавший мясо и поглядывавший на очередь из зашедших в магазин за водой участников акции, сказал: «Хорошо, что они могут выражать свою позицию. Но они молодые и пока не могут понять всего. Я прошел все наши войны, а в Косово был от самого начала конфликта до его последнего дня. Это очень тяжелые воспоминания».
Новые крупные акции протестующие пока не анонсировали. Но к ним, судя по всему, может подключиться новая социальная группа – таксисты. По крайней мере, по заявлению организаторов протестов, 670 белградских водителей согласились бесплатно вернуть студентов с акции в Нови-Саде.