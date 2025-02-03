Как прошла одна из самых крупных акций протеста в Сербии

К концу 2024 г. главной движущей силой акций стали студенты, школьники и значительная часть их преподавателей. С ноября не проводится обучение ни в одном из вузов, а сами корпуса находятся в так называемой блокаде – протестующие физически не дают им работать. Параллельно протестные акции становились все более массовыми. Например, 22 декабря, по оценкам местных СМИ, от 70 000 до 100 000 человек вышли на митинг на площади Славия в Белграде. Месяц спустя в столице произошла «всеобщая забастовка», также собравшая десятки тысяч человек. А позже манифестанты перешли к «блокадам» уже транспортных развязок. Наиболее массовая случилась в самом конце января, когда белградские протестующие на сутки закрыли одну из ключевых трасс города. Между этими крупными акциями почти ежедневно по всей Сербии проходят менее людные демонстрации. Зачастую надписи на транспарантах, которые приносят с собой на эти акции митингующие, звучат примерно следующим образом: «Мы – бывшие школьники/студенты» – и год выпуска, который может отстоять от 2025-го на 50 лет.