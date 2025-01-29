Премьер Сербии подал в отставку из-за протестов против руководства страны

Премьер Сербии подал в отставку из-за протестов против руководства страныЧтобы успокоить волнения, президент Александр Вучич сменит половину кабинета
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом сам политик заявил на экстренной пресс-конференции, созванной 28 января. По словам Вучевича, это его «безвозвратное решение», согласованное с президентом Сербии Александром Вучичем. Отставка Вучевича произошла в момент масштабных протестов в стране, которые, как говорит сам сербский премьер, организованы из-за рубежа с целью государственного переворота. «Теперь я могу с уверенностью сказать, что это абсолютно продуманное действие, организованное из-за рубежа, в этом у меня нет никаких сомнений», – подчеркнул Вучевич. Кроме него свой пост оставит мэр города Нови-Сада Милан Джурич – второго по численности населения города в Сербии.
Масштабные протесты в Сербии проходят после того, как в ноябре 2024 г. обрушился навес на станции Нови-Сад. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. Исполнителем работ на вокзале в Нови-Саде был китайский консорциум CRIC & CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd). С ноября сербские студенты организовывали протесты по всей стране, призывая к уголовной ответственности причастных к реконструкции вокзала, а также требуя опубликовать полную документацию о работах, проводившихся на станции. Всего в протестах принимали участие десятки тысяч человек, студентов также поддержала оппозиция. 24 января в стране прошла забастовка, к ней присоединились учителя и медработники. Кроме масштабных протестных шествий демонстранты 27 января заблокировали на сутки Автокоманду – крупнейшую транспортную развязку в Белграде. По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, полиция Сербии пытается не допустить обострения и не применять силу против протестующих.
Как заявил Вучич, правительство пошло навстречу протестующим – вечером 27 января на совместной пресс-конференции со спикером парламента Аной Брнабич и премьером Вучевичем сербский президент отметил, что вся документация по ремонту вокзала в Нови-Саде выложена на официальном сайте правительства. Кроме того, Вучич подчеркнул, что готов идти на диалог с демонстрантами, несмотря на то что «некоторые и будут считать, что это слабость». Из-за протестов Вучич анонсировал замену более половины министров.
Ситуация с протестами для Вучича неприятная, но не катастрофическая, считает директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. Будучи человеком, привычным к широкой протестной активности населения, президент, судя по всему, вовремя не понял, какую широкую социальную базу набрали текущие протесты. Сейчас, отмечает эксперт, они охватили все крупные города Сербии, кроме того, к ним присоединился ряд крупных предприятий. Решение об отставке премьера Вучевича частично собьет протестную волну, полагает Энтина. При этом отставка премьер-министра означает технический характер кабинета министров, и, если парламент за 30 дней не изберет новое правительство, президент Сербии обязан распустить парламент и назначить внеочередные выборы.
Уровень недовольства граждан критический, так что отставка правительства и другие уступки не решают проблему полностью: протесты начались из-за нежелания власти наказать ответственных за трагедию на вокзале в Нови-Саде, но суть претензий сводится к тому, что нынешняя правящая элита сделала государство нефункциональным на всех уровнях, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. По ее словам, никто не требует новых выборов, потому что уровень доверия к оппозиции почти такой же низкий, как к власти. Пока протесты не имеют политического центра, но их интенсивность продолжает расти. Укрепить свои позиции Вучич может только в том случае, если сам возглавит борьбу с коррумпированной элитой, но в его окружении настрой по отношению к протестующим агрессивный, резюмирует эксперт.