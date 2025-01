Премьер Сербии подал в отставку из-за протестов против руководства страны

Масштабные протесты в Сербии проходят после того, как в ноябре 2024 г. обрушился навес на станции Нови-Сад. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. Исполнителем работ на вокзале в Нови-Саде был китайский консорциум CRIC & CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd). С ноября сербские студенты организовывали протесты по всей стране, призывая к уголовной ответственности причастных к реконструкции вокзала, а также требуя опубликовать полную документацию о работах, проводившихся на станции. Всего в протестах принимали участие десятки тысяч человек, студентов также поддержала оппозиция. 24 января в стране прошла забастовка, к ней присоединились учителя и медработники. Кроме масштабных протестных шествий демонстранты 27 января заблокировали на сутки Автокоманду – крупнейшую транспортную развязку в Белграде. По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, полиция Сербии пытается не допустить обострения и не применять силу против протестующих.