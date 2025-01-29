Премьер Сербии подал в отставку из-за протестов против руководства страны

Уровень недовольства граждан критический, так что отставка правительства и другие уступки не решают проблему полностью: протесты начались из-за нежелания власти наказать ответственных за трагедию на вокзале в Нови-Саде, но суть претензий сводится к тому, что нынешняя правящая элита сделала государство нефункциональным на всех уровнях, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. По ее словам, никто не требует новых выборов, потому что уровень доверия к оппозиции почти такой же низкий, как к власти. Пока протесты не имеют политического центра, но их интенсивность продолжает расти. Укрепить свои позиции Вучич может только в том случае, если сам возглавит борьбу с коррумпированной элитой, но в его окружении настрой по отношению к протестующим агрессивный, резюмирует эксперт.