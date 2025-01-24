Сможет ли Венгрия заставить Украину возобновить транзит газа из России

Сможет ли Венгрия заставить Украину возобновить транзит газа из РоссииВето на продление санкций Орбан меняет на ряд гарантий
Венгрия согласна не препятствовать очередному продлению санкций Евросоюза против России 31 января в том случае, если будут выполнены три условия. Это возобновление транзита российского газа через Украину, который прекратился с 1 января 2025 г., прекращение атак на нефтепровод «Турецкий поток», а также гарантии, что Киев не введет запрет на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом венгерский премьер Виктор Орбан заявил 24 января в эфире радио Kossuth.
«Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают <...> Получается, что мы оплачиваем помощь Украине, а она нам мешает своими действиями. Так дело не пойдет», – подчеркнул Орбан.
По его словам, «если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России», то «пусть запустит снова транзит газа и позволит странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через нее необходимый нам газ». При этом на фоне прекращения поставок после истечения договора между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» цены на газ в январе достигали рекордного с октября 2023 г. уровня. Февральский фьючерс на нидерландском хабе TTF 2 января торговался на отметке в $540 за 1000 куб. м. Но это еще далеко от рекордов 2022 г. около отметки в $3000 за 1000 куб. м.
Кроме того, Орбан также хочет гарантий того, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», которые Киев с июля по сентябрь 2024 г. прерывал под предлогом санкций против «Лукойла», продолжатся. Тогда их удалось возобновить, изменив юридически точку приема и собственности. «Это безобразие, которое они устроили с газом, не должно повторяться с нефтью», – добавил венгерский премьер.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков напоминает, что, хотя подавляющее большинство газа Венгрия получает по «Турецкому потоку», ей была выгодна опция получать часть газа для северо-востока страны и через Украину – в 2023 г., например, так прошло 1 млрд куб. м. Прекращение украинского транзита ударило скорее по соседней Словакии, которая весь объем получала именно через Украину, указывает Юшков. 23 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил дать Братиславе свой транзитный газопровод для получения газа из России, так как Венгрия получила «Турецким потоком» 7,6 млрд куб. м, а максимальная мощность ее транзитных газопроводов – 8,5 млрд куб. м.
Но, продолжает Юшков, если премьер Словакии Роберт Фицо исполнит декабрьскую угрозу и прекратит поставки электричества Украине, Киев может, как сообщали тогда же источники Bloomberg, вновь остановить транзит нефти по «Дружбе». «Поэтому Венгрия в этой ситуации может в любом случае пострадать, это будет тоже очень болезненно для нее», – полагает эксперт.
Наконец, Орбан в обмен на согласие на очередное продление санкций ЕС против России потребовал «не использовать военные средства нападения» на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» – единственную магистраль, по которой это сырье сейчас поставляется из России в Южную и Центральную Европу, в частности в Венгрию. Мощность двух ниток – 31,5 млрд куб. м газа в год. Одна поставляет газ в Турцию, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. 11 января компрессорная станция «Русская» – точка начала «Турецкого потока» в районе Анапы в Краснодарском крае – подверглась атаке девяти беспилотников. В Минобороны России заявили, что все они были сбиты, но при падении обломков здание и оборудование станции были повреждены.
«Если бы украинцы не вмешивались в наши дела, то таких цен на энергоносители здесь не было бы и бензин не стоил бы так дорого», – сказал Орбан. Новость об атаке БПЛА на станцию «Русская» вновь привела к сравнимому со спровоцированным прекращением транзита через Украину повышению цены на газ в Европе на 5,5% на торгах на TTF 13 января – до $510 за 1000 куб. м.
Если Украина серьезно повредит станцию «Русская», то Венгрия вообще не получит газ из России, продолжает Юшков. А с европейского рынка пропадут примерно 17 млрд куб. м в годовом выражении, что поднимет там цены.
«Придется иметь дело с более высокими ценами, Будапешту газ надо будет найти на мировом рынке, привезти его в Турцию, в Грецию, дальше прокачать по газопроводу – лишние издержки», – поясняет Юшков.
По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Орбану приходится играть сложную игру не столько с Украиной, которая вряд ли возобновит транзит, а с ЕС, США и Россией. Венгрия может получать газ и через Хорватию, но это будет американский СПГ, а будет ли хватать мощностей терминалов там и заводов по разжижению – неизвестно, продолжает Офицеров-Бельский.
«Схем поставок много, но вопрос – хватит ли всем объемов, каковы будут цены. Не только Венгрия, но и все остальные пытаются играть на стоимости и объемах. Орбан не хочет покупать дорогой американский газ, как Германия, которая и так ухудшила конкурентоспособность своей экономики», – говорит он.
Орбан, напоминает эксперт, также подключил к газовому вопросу и Сербию – не члена ЕС. 18 января во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Белграде он заявил, что Венгрия и Сербия считают своей задачей обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток», по которому газ из России поступает в Европу.
«Важным вопросом является то, не произойдет ли с “Турецким потоком” то, что произошло с “Северным потоком” в 2022 г.», – добавляет Офицеров-Бельский.
При этом 17 января Орбан вообще призвал отменить санкции ЕС против России как наносящие вред всему европейскому сообществу. Тогда же газета Financial Times написала об опасениях Брюсселя по поводу возможности очередного продления санкций на полгода из-за возможного вето Будапешта и разработки запасного плана сохранения рестрикций через указ бельгийского короля. Bloomberg 22 января со ссылкой на источники писал, что у европейцев «нет плана «Б» по продлению санкций и на ближайших встречах глав МИД стран ЕС, первая из которых пройдет 27 января, будут пытаться найти решение проблемы, если Венгрия не изменит своей позиции. Продление санкций, согласно нормам сообщества, должно быть единогласным.
Отчасти последние заявления Орбана отражают то, что ситуация после инаугурации Дональда Трампа в США вносит новые обстоятельства в санкционную политику и атмосферу вокруг конфликта на Украине, говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. По его мнению, ожидаемое «окно возможностей» создает иную тональность дискуссии по санкциям, где «особая позиция» есть не только у властей Венгрии и Словакии, но и части элит других членов ЕС, заинтересованных в нерасширении такого давления на Россию. Соколов считает, что в контексте возможных переговоров между США и Россией эти силы получают новые аргументы в пользу нецелесообразности наращивания давления.
«Орбан стал голосом этой части европейского истеблишмента, Венгрия с ее правом вето – инструментом. Хотя, вероятно, новый пакет примут, а старые продлят, возможно, позиция Будапешта скорректирует содержание нового 16-го пакета и дискуссию вокруг него. Отмена же санкционного режима пока непонятна ни в правовом, ни в политическом смысле даже в случае остановки боевых действий», – заключил эксперт.