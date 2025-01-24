Сможет ли Венгрия заставить Украину возобновить транзит газа из России

По его словам, «если Украина хочет получить помощь, в том числе в санкциях против России», то «пусть запустит снова транзит газа и позволит странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через нее необходимый нам газ». При этом на фоне прекращения поставок после истечения договора между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» цены на газ в январе достигали рекордного с октября 2023 г. уровня. Февральский фьючерс на нидерландском хабе TTF 2 января торговался на отметке в $540 за 1000 куб. м. Но это еще далеко от рекордов 2022 г. около отметки в $3000 за 1000 куб. м.