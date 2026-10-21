Эксперт допустил снятие Трампом санкций с российско-сербской NIS

Рассуждая о возможной судьбе NIS, Лобанов считает весьма реалистичным сценарий, при котором США решат в конечном счете снять санкции с «Газпром нефти». По его мнению, все стороны при таком сценарии, на который указывает необычно длинный процесс переговоров, останутся в выигрыше. Американцы самим подобным решением «на малозначительном для них балканском рынке» еще раз продемонстрируют, что они и там определяют собственников. Для России сохранение актива за собой – самый благоприятный и желательный вариант, так как с уходом «Газпром нефти» на Балканах, по сути, не осталось бы ни одной ее крупной государственной компании: ранее, например, китайские конкуренты вытеснили РЖД из Сербии.