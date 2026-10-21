Эксперт допустил снятие Трампом санкций с российско-сербской NIS
Слова вице-премьера и министра финансов Сербии Синиши Мали о продаже российской доли в нефтяной компании NIS венгерской MOL с большой вероятностью – «ложная тревога», связанная с намеченными на 25 октября «историческими парламентскими выборами». Такое мнение в разговоре с «Ведомостями» высказал замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов.
По словам эксперта, правящие круги Сербии активно ищут возможности показать успехи государства в экономической политике, чтобы «получить дополнительные очки в предвыборной гонке». При этом заявление MOL и разъяснение министерства финансов Сербии, которые фактически опровергают слова Мали, были в меньшей степени освещены в сербских СМИ.
По словам Лобанова, главный акцент в словах Мали был на том, что продажа стратегических активов в нефтегазовом секторе российской компании случилась до прихода к власти нынешнего руководства страны, а доля Сербии в NIS благодаря жесткой переговорной позиции увеличится с 30% до 35%, что усилит ее роль при принятии важных решений. При этом эксперт все-таки оставляет около 15%-ной вероятности того, что слова Мали о закрытии сделки позже подтвердятся.
Рассуждая о возможной судьбе NIS, Лобанов считает весьма реалистичным сценарий, при котором США решат в конечном счете снять санкции с «Газпром нефти». По его мнению, все стороны при таком сценарии, на который указывает необычно длинный процесс переговоров, останутся в выигрыше. Американцы самим подобным решением «на малозначительном для них балканском рынке» еще раз продемонстрируют, что они и там определяют собственников. Для России сохранение актива за собой – самый благоприятный и желательный вариант, так как с уходом «Газпром нефти» на Балканах, по сути, не осталось бы ни одной ее крупной государственной компании: ранее, например, китайские конкуренты вытеснили РЖД из Сербии.
Сербы же хотели бы не беспокоиться каждый месяц о работе единственного НПЗ в Панчево, когда США продлевают временную лицензию, что, в свою очередь, позволяет держать цены на нефтепродукты в стране на приемлемом уровне. Что же касается интересов MOL, по оценке аналитика, то у венгерской компании тоже нет реального желания закрыть сделку, в том числе из-за необходимой суммы для выкупа актива (как минимум, $1 млрд). При этом ранее отмечалось, что MOL вела переговоры с ADNOC (ОАЭ) о ее вхождении в акционерный капитал NIS в качестве миноритарного акционера.
Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США ввело санкции против NIS в январе 2025 г., на излете президентства Джо Байдена, одновременно с ограничениями в отношении «Газпром нефти» и ряда ее дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения.
«Газпром нефть» стала основным владельцем NIS в 2009 г., приобретя 51% компании у правительства Сербии. В 2011 г. компания увеличила долю до 56,15%. После начала спецоперации на Украине, в мае 2022 г., «Газпром нефть» снизила долю в NIS до 50%, продав 6,15% «Газпрому». В феврале 2025 г., на фоне введения санкций США, «Газпром нефть» сократила долю в компании до 44,84%, а доля «Газпрома» увеличилась до 11,3%. В сентябре владельцем доли «Газпрома» стало АО «Интэлидженс», которое находится под управлением ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания «Газпрома»). Правительству Сербии принадлежит 29,87% компании, оставшиеся 13,98% акций – у миноритариев.