MOL опровергла слова вице-премьера Сербии о продаже доли «Газпрома» в NIS
Существенных изменений в переговорах вокруг сербской нефтяной компании NIS не произошло. Об этом заявили в венгерской нефтегазовой компании MOL.
В MOL подчеркнули, что в случае появления новой значимой информации компания уведомит об этом в соответствии с действующим законодательством.
До этого исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали заявил, что MOL подписала соглашение о приобретении российской доли в NIS. По его словам, для завершения сделки необходимо получить одобрение антимонопольных органов Сербии и Боснии и Герцеговины. Министр выразил надежду, что соответствующие заявки будут поданы в ближайшее время, после чего переход прав собственности удастся завершить оперативно. Мали также сообщил о письменной договоренности увеличить долю сербского государства в NIS примерно с 30 до 35%.
16 июня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и MOL подписали соглашение, определяющее условия управления NIS в случае выкупа российского пакета акций. В MOL отмечали, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих РФ 56,15% акций NIS. Компания заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.
5 июня председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что «Газпром нефть» ведет переговоры о продаже своей доли в NIS только с одним потенциальным покупателем. Название компании-претендента он не уточнил. В январе 2026 г. MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в NIS.