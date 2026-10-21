MOL опровергла слова вице-премьера Сербии о продаже доли «Газпрома» в NIS

До этого исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали заявил, что MOL подписала соглашение о приобретении российской доли в NIS. По его словам, для завершения сделки необходимо получить одобрение антимонопольных органов Сербии и Боснии и Герцеговины. Министр выразил надежду, что соответствующие заявки будут поданы в ближайшее время, после чего переход прав собственности удастся завершить оперативно. Мали также сообщил о письменной договоренности увеличить долю сербского государства в NIS примерно с 30 до 35%.