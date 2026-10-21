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Венгерская MOL договорилась о выкупе российской доли в сербской NIS

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Венгерская нефтегазовая компания MOL подписала соглашение о приобретении российской доли в сербской нефтяной компании NIS. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали в эфире Bloomberg Adria TV.

По его словам, для завершения сделки необходимо получить одобрение антимонопольных органов Сербии и Боснии и Герцеговины. Министр выразил надежду, что соответствующие заявки будут поданы в ближайшее время, после чего переход прав собственности удастся завершить оперативно.

Мали также сообщил о письменной договоренности увеличить долю сербского государства в NIS примерно с 30 до 35%.

16 июня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций. В MOL отмечали, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих РФ 56,15% акций NIS. Компания заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил контакты РФ с сербскими визави насчет продажи контрольного пакета акций NIS.

5 июня председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что «Газпром нефть» ведет переговоры о продаже своей доли в сербской компании NIS только с одним потенциальным покупателем. Название компании-претендента он не уточнил. В январе 2026 г. венгерская MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в NIS.

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