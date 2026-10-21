Венгерская MOL договорилась о выкупе российской доли в сербской NIS

5 июня председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что «Газпром нефть» ведет переговоры о продаже своей доли в сербской компании NIS только с одним потенциальным покупателем. Название компании-претендента он не уточнил. В январе 2026 г. венгерская MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в NIS.