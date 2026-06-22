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Главная / Политика /

Песков: у РФ были контакты с Белградом насчет акций NIS

Ведомости

У России были контакты с сербскими визави насчет продажи контрольного пакета акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), входящей в «Газпром нефть». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным», – отметил представитель Кремля.

16 июня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций. В MOL отмечали, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих РФ 56,15% акций NIS. Компания заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.

17 июня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило операционную лицензию NIS. Она будет действовать до 1 июля 2026 г. и позволяет NIS продолжать операционную деятельность.