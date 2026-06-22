Песков: у РФ были контакты с Белградом насчет акций NIS

16 июня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций. В MOL отмечали, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих РФ 56,15% акций NIS. Компания заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.